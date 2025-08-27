群馬・安中市と松井田町の合併20周年を記念した一大イベントとして2026年3月28日、野外音楽フェスティバル＜DOMANNAKA2026 (ドマンナカ2026)＞が開催される。開催地は自然豊かな“碓氷峠の森公園”だ。

同フェスの実行委員会は郷土愛に溢れた地元民により編成された。代表を務めるのはG-FREAK FACTORYの茂木洋晃。群馬・安中市に所縁ある有志たちが集まり、安中市のバックアップを得ながら準備を進めているとのことだ。

同フェスの第一弾出演アーティストとして発表されたのは、地元・安中市が誇るバンドG-FREAK FACTORY。今後も追加出演者やチケット詳細、出店者情報などが順次発表される。なお、飲食店の出店については地元・安中市の飲食店が優先されるとのこと。飲食出店募集についても後日改めてアナウンスされる。

◆ ◆ ◆

安中市市政合併20周年！市長がくれた大きなチャレンジ！

いよいよ本当の我が地元、ド田舎、DOMANNAKA安中市に切り込む時が来たんだ！

◆ ◆ ◆

