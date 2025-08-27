野外フェス＜DOMANNAKA2026＞が群馬・碓氷峠で2026年春開催、第一弾発表にG-FREAK FACTORY
群馬・安中市と松井田町の合併20周年を記念した一大イベントとして2026年3月28日、野外音楽フェスティバル＜DOMANNAKA2026 (ドマンナカ2026)＞が開催される。開催地は自然豊かな“碓氷峠の森公園”だ。
同フェスの実行委員会は郷土愛に溢れた地元民により編成された。代表を務めるのはG-FREAK FACTORYの茂木洋晃。群馬・安中市に所縁ある有志たちが集まり、安中市のバックアップを得ながら準備を進めているとのことだ。
同フェスの第一弾出演アーティストとして発表されたのは、地元・安中市が誇るバンドG-FREAK FACTORY。今後も追加出演者やチケット詳細、出店者情報などが順次発表される。なお、飲食店の出店については地元・安中市の飲食店が優先されるとのこと。飲食出店募集についても後日改めてアナウンスされる。
◆ ◆ ◆
安中市市政合併20周年！市長がくれた大きなチャレンジ！
いよいよ本当の我が地元、ド田舎、DOMANNAKA安中市に切り込む時が来たんだ！
◆ ◆ ◆
■野外音楽フェスティバル＜DOMANNAKA2026＞
開催日程：2026年3月28日(土)
開催場所：碓氷峠の森公園 (群馬県安中市松井田町坂本)
アクセス：
・JR横川駅よりトロッコで20分
・JR横川駅より廃線を歩いて44分
・JR横川駅より車・タクシーで6分
・上信越自動車道松井田妙義ICより車で15分
駐車場：数量限定で有料駐車場をご用意予定
出演：G-FREAK FACTORY／他
主催：DOMANNAKA2026実行委員会(代表者：茂木洋晃)
共催：安中市
協力：峠の湯／安中市観光機構／and more
▶チケット情報優先配信LINE：https://lin.ee/FsSSkfK
※友達登録で優先的にチケット販売情報が届きます
