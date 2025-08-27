渡辺高等学院の高校2年生・晴こころ、ミスヤングマガジン受賞「踏み出してとってもよかった」 『ミスマガジン2025』
名門ミスコンの『ミスマガジン2025』受賞者の発表会見が26日、都内で行われ、応募総数2826人の中から渡辺高等学院名古屋校に在学中の高校2年生・晴こころ（はる・こころ）が「ミスヤングマガジン」を受賞した。
【写真】美脚もチラリ！晴こころがミスヤングマガジンを受賞
本コンテストは1982年にスタートし、2022年に40周年を迎えた雑誌業界で最も歴史あるミスコンテスト。歴代受賞者からはグラビアやドラマ、舞台、CMなどで活躍するスターが数多く誕生しており、芸能界の登竜門として知られている。2025年はファイナリスト16人が選出され、5月19日から6月1日まで最終審査と投票を実施。はがき投票、ヤンマガWeb、SHOWROOMでの投票が行われ、晴が栄冠を手にした。
ワタナベエンターテインメント傘下のワタナベデジタルエージェンシーに所属する晴は、学業と芸能活動を両立しながら挑戦したコンテストで大きな成果を収めた。
晴は「今は信じられない現実があります。本当に2週間、不安やプレッシャーでつらいこともあったけど、諦めず頑張り続けてよかったなと心から思いました」と胸の内を明かした。さらに今後について「まずは写真集を出していろんな人に私を見てもらいたいです。そして、マルチに活躍できるみんなから愛されるような俳優を目指したいです」と意欲を示した。
また、夢を追いかける人に向け「私は人と比較したりとかいろんな不安があったんですけど、今は踏み出してとってもよかったなと思っています。一緒に頑張りましょう！」とメッセージを寄せている。
