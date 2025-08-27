『遠い山なみの光』広瀬すず＆松下洸平の朝のひとときを映し出す本編映像解禁
広瀬すずが主演する映画『遠い山なみの光』より、本編映像が解禁された。セミしぐれが聞こえる団地で、朝食のひと時を過ごす悦子（広瀬）と二郎（松下洸平）。二郎が出かけ、1人になった悦子が目にしたものとは…。長崎の物語が今始まる、そんな瞬間を切り取っている。
【写真】1人になった悦子（広瀬すず）が目にしたものとは…？ 『遠い山なみの光』本編映像
作家カズオ・イシグロの長編デビュー作である同名小説を石川慶監督が映画化した本作は、1950年代の長崎と1980年代のイギリスを生きる3人の女たちの知られざる真実を描くヒューマンミステリー。
日本人の母とイギリス人の父を持ち、大学を中退して作家を目指すニキ。彼女は、戦後長崎から渡英してきた母悦子の半生をつづりたいと考える。娘に乞われ、口を閉ざしてきた過去の記憶を語り始める悦子。それは30年前、戦後復興期の活気あふれる長崎で出会った、佐知子という女性とその幼い娘と過ごしたひと夏の思い出だった。初めて聞く母の話に心揺さぶられるニキ。ただ、何かがおかしい。彼女は悦子の語る物語に秘められた＜うそ＞に気付き始め、やがて思いがけない真実にたどり着く―。
長崎時代の悦子を演じるのは広瀬すず、佐知子に二階堂ふみ、イギリス時代の悦子に吉田羊、ニキにはオーディションで選ばれたカミラ・アイコ、さらに悦子の夫に松下洸平、その父親を三浦友和が演じる。
解禁となった本編映像は、1950年代の長崎。セミしぐれのなか、悦子がお盆にお茶をのせて、新聞を読みながら食事をとる夫・二郎の前にそっと差し出すシーンから始まる。
新聞には「幼児絞殺 三人目」と陰惨な事件の記事。二郎はいら立ちを隠せず、「正気の沙汰じゃなか」と吐き捨てる。戦争で右手の指を失くし、茶碗を持つことも不自由な二郎は、悦子の差し出す漬物に「しょっぱすぎじゃなかか」と言いながらも、子を宿す妻・悦子をいたわり「君だけの子じゃなかけん」と優しく声をかける。悦子は、二郎に代わってネクタイを締めてやり、会社へと送り出す。
朝の何気ないひとときに、二郎の傷痍軍人として生きていく思い、家族を思いやる心―そして自分の心にふたをしながら夫の世話をかいがいしくやく悦子の抑圧された心情が、ありありと映し出されたシーンだ。
二郎が出かけ、1人になった家で押し入れからそっと取り出したのは、悦子が集めた美しい品々を収めたバスケット。窓辺に腰かけ、風鈴の音に耳を澄ましながら一つひとつを愛おしそうに眺める。それらは彼女を、いまの暮らしから憧れの「遠いどこか」へと誘う夢のかけらだった。ふと、下の団地から住民の声が聞こえる。視線を上げた先で目にしたのは、河岸のバラック小屋の前で、さきほどまで見つめていた雑誌から抜け出したようなモダンな装いの女性が、米兵を自宅へ迎え入れている光景だった。
戦後間もない長崎で出会った、佐知子という女性とその幼い娘と過ごしたひと夏の思い出。いままさにその物語が始まる、そんなひと時を捉えたシーンとなっている。
映画『遠い山なみの光』は、9月5日より全国公開。
