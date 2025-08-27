本拠地でレッズと対戦

大人気ヒーローがドジャースタジアムにやってきた。米大リーグ、ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でレッズと対戦。この試合にはウルトラマンとバルタン星人が駆けつけ、ファンと交流した。

ウルトラマンの海外向け公式Xアカウント「ULTRAMAN Global」は同日、ドジャースタジアムでウルトラマンとバルタン星人がファンと交流する動画を投稿した。

ウルトラマンシリーズを制作する「円谷プロダクション」もこの投稿を引用する形で、「ドジャース戦の始球式を前に、来場者とのグリーティングを楽しんでいます」とつづった。

日本人ファンからは歓喜の声が上がる。Xには「ウルトラマンと大谷は日本の誇り」「ウルトラマンは日本の文化ですね」「本当にワールドワイドなコンテンツになってるんだなぁと嬉しく思う」「え〜いいなぁ〜」「バルタン星人、人気あるな」などのコメントが寄せられていた。

ウルトラマンシリーズは、1966年に第1話が放送され、今年で60周年。日本の国民的人気者が、海を越えてファンの注目を浴びていた。



