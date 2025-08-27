柏木ひなた、安本彩花（私立恵比寿中学）提供曲「大好きで大嫌い」のMVをプレミア公開
柏木ひなたの新曲「大好きで大嫌い / しゃるうぃーだんす」が本日8月27日（水）より配信スタートとなった。本作は私立恵比寿中学・安本彩花の初の外部アーティストへの提供楽曲で、リード曲「大好きで大嫌い」では、安本彩花も歌唱参加している。
さらに、「大好きで大嫌い」のミュージックビデオが本日21時にプレミア公開することが決定。柏木に対して、安本が楽曲提供の事実を“ネタバレ”するサプライズシーンも収録されており、その瞬間に見せた柏木のリアクションも見どころだ。
また、昨日8月26日（火）に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて行われた＜HINATA KASHIWAGI one man live tour 2025 「again」＞最終公演では、安本彩花がサプライズで登場し、「大好きで大嫌い」を柏木と共に披露。二人の特別な共演に、会場は大いに盛り上がった。
本公演のセットリストはプレイリストとして各種ストリーミングサービスで公開中だ。
Digital Single「大好きで大嫌い / しゃるうぃーだんす」
2025年8月27日（水）配信スタート
https://kashiwagihinata.lnk.to/DaisukideDaikiraiShallwedance
M1. 大好きで大嫌い
作詞：安本彩花 作曲：安本彩花 編曲：Mega Shinnosuke
M2. しゃるうぃーだんす
作詞：安本彩花 作曲：安本彩花 編曲：TARO MIZOTE(Relic Lyric, inc.)
関連リンク
◆HINATA KASHIWAGI one man live tour 2025 「again」セトリプレイリスト
◆柏木ひなた オフィシャルサイト
◆柏木ひなた オフィシャルYouTube
◆柏木ひなた オフィシャルX
◆柏木ひなた オフィシャルInstagram
◆柏木ひなた オフィシャルTikTok