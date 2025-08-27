滝沢眞規子47歳、“水着姿”にネット衝撃「スタイル抜群」「ライン綺麗」「美しすぎる」 3児の母
先月17日に47歳を迎えたモデル・滝沢眞規子。3児の母である彼女は、SNSにて度々自身の近影を投稿。圧倒的なスタイルに驚きの声が多数寄せられている。そこで今回は、滝沢がSNSで披露した水着ショットを紹介。写真と併せて見ていこう！
【写真】滝沢眞規子47歳、“水着姿”が「スタイル抜群」「ライン綺麗」（5枚）
■黒の水着姿
一昨年7月30日には、「何もしない贅沢よ 基本的に忙しないのが嫌いではないので、たまーにでいいので、必要かと思われます バランスだな、バランス」と休暇を報告。クルーザー上で黒の水着を着用している姿などを収め、「スタイルすごい」「全てが美しく素敵です」などのコメントが多数集まった。
■ブラウンの水着姿
昨年7月12日には、ブラウンの水着姿を公開。サングラスをかけ優しい笑顔を見せた。投稿では「映え写真に成功した気がする 楽しい夏休みをありがと〜 帰ります、働きます〜 #santorini」とつづっており、ファンからは「健康的に美しい」「惚れてしまいました」「まきちゃん最高」などの反響が。
■水につかりながらの水着姿
今年8月11日には「旅行のお供に @fendi の新作 スパイバッグ 柔らかくて軽くて持ちやすい」「サングラスは @tiffanyandco 軽いから鼻に跡がつかなくて嬉しい」「Thank you @fendi @tiffanyandco」とつづり、旅行での様子を複数枚投稿。水につかりながらの水着姿も披露した。ファンからは「ラインが綺麗」「美しすぎる」などのコメントが声が寄せられている。
引用：「滝沢眞規子」インスタグラム（@makikotakizawa）
