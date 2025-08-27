工藤静香、ソロショット　※「工藤静香」インスタグラム

写真拡大

　歌手の工藤静香が、27日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。

【写真】工藤静香「イタリアの方に叱られそうな煮込みパスタ」　調理工程も公開（4枚）

　パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では「イタリアの方に叱られそうな煮込みパスタ笑　でも　丁度アルデンテに仕上げてうまうまです！笑」と、完成までの様子を動画で披露。

　さらに「基本ある材料で！　タコ　ホタテ　ネギ　舞茸　にんにく　をオリーブオイルで炒めてチキンブイヨン　醤油　みりん　しんなりしたら水！　水は加減をしながら、パスタの茹で時間に合わせて水がなくなる時間にパスタが茹で上がる感じにします。簡単パスタの出来上がり！　煮詰めると味は濃くなるので、加減をしながら調整してくださいね！」と紹介。

　ファンからは「美味しそう」「時短ですね」「素敵なアレンジ」などの反響が寄せられた。

■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると87年にシングル『禁断のテレパシー』でソロデビュー。以降『MUGO・ん…色っぽい』『嵐の素顔』『くちびるから媚薬』など数多くのヒット曲を発表。現在インスタグラムでは美しさ際立つ近影や、手作り料理などを度々投稿している。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。

引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）