グレープストーンが展開する東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」は、トーハンが開催する「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト2025」に参加し、「東京ばな奈ブックカバー」を9月1日より関東ブロックの開催店舗と企画フラッグシップ店（東京）で配付する。

配付されるのは、東京土産の大定番である「東京ばな奈」のパッケージデザインを使用したブックカバー。リボンを付けたバナナが描かれた黄色いデザインで、メッセージ部分は「本屋さんで見ぃつけたっ」とブックカバーらしい文言に変わっている。

「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト2025」概要

全国268書店で、期間中に文庫本をお買い上げの方に、地域ブロックごとに異なるデザインのブックカバーを配布する。

さらに全45種のブックカバーを対象に、SNS上で一般投票によるコンテストを実施する。各ブロックで1位を獲得したデザインがグランプリ大会に進出し、最終的に全国ナンバー1の「おみやげブックカバー」を決定する。丸善丸の内本店で開催されるグランプリ大会では、一部お土産商品の物販も行なわれる。

配付期間：9月1日～

※ブックカバーは無くなり次第配布終了となります。

※企画 フラッグシップ店の丸善ジュンク堂書店5店舗（丸善 丸の内本店、お茶の水店、日本橋店、ラゾーナ川崎店、ジュンク堂書店池袋本店）では、全ブロックのブックカバーを週替わりで配布します。

【ブロック大会予選】

期間：9月1日～10月10日

受付方法：「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト」公式Xアカウントの投稿への「いいね」数を投票としてカウント

結果発表： 10月17日に公式Xアカウントにて発表

【グランプリ大会】

期 間：11月5日～16日

受付方法：

(1)丸善丸の内本店での現地投票

(2)「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト」公式Xアカウントの投稿への「いいね」数を投票としてカウント

結果発表：11月下旬に公式Xアカウントより発表

「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト」公式Xアカウント