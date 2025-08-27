伊勢谷友介、激変イメチェンに衝撃「髪伸びましたね」「江口洋介さんかと」
俳優の伊勢谷友介が27日までにインスタグラムを更新し、新たな近影を公開。紫の柄シャツに黒のショートパンツを合わせた夏らしい装いで登場し、変化したヘアスタイルとともに話題を呼んでいる。
【写真】伊勢谷友介、別人級の雰囲気に（4枚）
投稿で伊勢谷は、愛用ブランド「ROARK」の新作シャツを紹介。「毎年楽しみにしている」と語り、生地の軽さや速乾性を強調した。屋外で撮影された写真には、伸びた髪を自然にカールさせた姿が収められている。
この姿にファンからは「伊勢谷さんの雰囲気変わった！」「めちゃくちゃカッコいい」「髪伸びましたね」「江口洋介さんかと思いました」といった驚きの声が相次いだ。
◼︎伊勢谷友介（いせやゆうすけ）
1976年5月29日生まれ。東京都出身。大学在学中からモデルとして活動し、1999年公開の是枝裕和監督作『ワンダフルライフ』で映画初出演。以降、俳優として大河ドラマ『龍馬伝』（NHK総合）や映画『るろうに剣心』シリーズなどの話題作に出演。また監督としても活動していて2003年には『カクト』、2012年には『セイジ -陸の魚-』が劇場公開されている。
引用：「伊勢谷友介」インスタグラム（@iseya_yusuke）
【写真】伊勢谷友介、別人級の雰囲気に（4枚）
投稿で伊勢谷は、愛用ブランド「ROARK」の新作シャツを紹介。「毎年楽しみにしている」と語り、生地の軽さや速乾性を強調した。屋外で撮影された写真には、伸びた髪を自然にカールさせた姿が収められている。
◼︎伊勢谷友介（いせやゆうすけ）
1976年5月29日生まれ。東京都出身。大学在学中からモデルとして活動し、1999年公開の是枝裕和監督作『ワンダフルライフ』で映画初出演。以降、俳優として大河ドラマ『龍馬伝』（NHK総合）や映画『るろうに剣心』シリーズなどの話題作に出演。また監督としても活動していて2003年には『カクト』、2012年には『セイジ -陸の魚-』が劇場公開されている。
引用：「伊勢谷友介」インスタグラム（@iseya_yusuke）