◇ナ・リーグ ドジャース―レッズ（2025年8月26日 ロサンゼルス）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が26日（日本時間27日）、本拠でのレッズ戦に先発。中4日で5回2安打1失点と試合をつくり、9勝目の権利を持って交代した。

立ち上がり、先頭・スティアに左翼線二塁打を許すとお、1死一、三塁からアンドゥハーの三ゴロの間に三塁走者の生還を許し、先制点を失った。それでも後続を断って、最少失点でしのぐと、3回1死のスティアからからイニングをまたいで4回先頭のデラクルスまでレッズ上位打線を3者連続三振に仕留めるなど、2回以降は安打を許さず寄せ付けなかった。

6回途中3失点だった前回21日（同22日）まで4戦連続で白星を挙げており、この日は中4日でのマウンドとなったが37歳は意に介さず淡々と投げ続けた。

ロバーツ監督もこの日の試合前にカーショーの復調を「本当に大きい」とし「ヨシ（山本）と翔平を7日間隔で投げさせているが、その間にクレイトンが柔軟に対応してくれるのは助かります。彼は素晴らしい働きをしてくれている」と中4日でもフレキシブルに働くベテランに感謝していた。