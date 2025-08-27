B1茨城がキャプテンとバイスキャプテンを発表…中学時代同級生の長谷川暢と久岡幸太郎が就任
8月27日、B1東地区の茨城ロボッツは2025－26シーズンのキャプテンとバイスキャプテンを発表。キャプテンは2シーズン連続で長谷川暢が務め、バイスキャプテンは久岡幸太郎が初就任となった。
2人は上尾市立大石中学校（埼玉県）時代の同級生で、2011年の全国中学校大会で優勝を成し遂げている。そして昨シーズンBリーグの舞台でチームメートとして再会した。
今回の発表を受けて両選手はクラブ公式サイトを通じて、次のようにコメントしている。
▼長谷川暢
「今シーズンもキャプテンを務めます。チームとして30勝を目指す中で、スピーディーな展開とハードなディフェンスを徹底していきます。キャプテンとして、チームを助ける動き、一つにまとめあげていきたいです。皆さまの声援が本当に力になります。会場に来て応援してください」
▼久岡幸太郎
「今シーズンバイスキャプテンを務めます。コート内外でたくさんコミュニケーションを取り、チームが素晴らしいシーズンを送れるよう尽力していきます。応援よろしくお願いします！」
