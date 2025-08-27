◇トランプ大統領に対して強硬保守派ゴードン・チャン氏「ブラボー」

トランプ大統領が尹前大統領に対する検察捜査を「政敵への弾圧」という主張を実際に受け入れているかどうかとは関係なく、このような主張を無視せず、何らかの形で反応するだろうという意味だった。２５日のトランプ大統領のＳＮＳ投稿が、米国内の一部強硬ＭＡＧＡ関係者の世論を意識した政治的メッセージだった可能性が分析されるのは、この文脈に基づいている。

実際、チャン氏は、トランプ大統領が２５日「韓国新政府が教会を家宅捜索し、我々の軍事基地にまで入り情報収集をしたと聞いた。私が直接確認する」と発言する映像クリップをすぐに自身のＳＮＳ（Ｘ）に共有し、「トランプがありのままを語っている。ブラボー！」と歓呼する書き込みをした。その後の別の投稿では「トランプ大統領が今日、李在明に相当な圧力をかけた。次は我々の番だ」とも記した。

◇トランプ「最大限の圧力」交渉戦術の可能性も

また、トランプ大統領特有の交渉戦術の一環だったとの分析もある。首脳会談を目前に控え、経済・通商および外交・安保分野で最後の局面の交渉において「最大限の圧力（Ｍａｘｉｍｕｍ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）」を加え、韓国から多くの成果を引き出そうとした策略だというものだ。トランプ大統領は関税協議や北朝鮮核問題協議などでも、土壇場まで強硬発言と予測不能な行動で相手を圧迫し、会談の場では突然雰囲気を転換させて交渉を自分に有利な局面へと導いた前例がある。

トランプ大統領のトゥルース・ソーシャルでの爆弾発言の後、姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長が、トランプ大統領からの信任が厚い「ホワイトハウス実力者」スージー・ワイルズ秘書室長に会ったことは、事態の改善に肯定的な影響を及ぼしたとみられる。姜氏は同日午前１０時３０分から４０分間、ワイルズ氏と面談し、韓国の政治状況について説明するとともに、特検捜査に関する正確な事実関係をトランプ大統領に改めて報告してもらうよう要請し、不必要な誤解を減らして首脳会談の議題を本来の軌道に戻すのに尽力したという評価だ。