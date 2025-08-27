YURIYAN RETRIEVER¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖVenus¡×¥ê¥êー¥¹¡¡¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀ©ºî
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬¡¢YURIYAN RETRIEVERÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖVenus¡×¤ò9·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢YURIYAN RETRIEVER¤¬º£¤Î¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀ©ºî¡£º£ºîÉÊ¤â¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖYURIYAN TIME¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢yonkey¡ÊKlang Ruler¡Ë¤È¶¦Æ±¤Çºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆYURIYAN¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ª¤ë¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«Ê¢Î©¤Ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¤ÎÈ¯É½¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡ÖYURIYAN TIME¡×¤ËÂ³¤ËÜ¿Í¤¬³Ú¶Ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßÊÆ¹ñ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëYURIYAN RETRIEVER¤À¤¬¡¢9·î¤Ë¤ÏÍèÆü¤â·èÄê¡£¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¤ÎÍâÆü9·î2Æü¤Ë¤ÏJ-WAVE¡ØSTEP ONE¡Ù¡¢interfm¡¿JFN·ÏÎó¡ÊÁ´¹ñ20¶É¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ì¥³¥ìー¥ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦YURIYAN RETRIEVER¡¡³Ú¶Ê¥³¥á¥ó¥È
¡ØVenus¡Ù¤Ï¡¢º£¤Î¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ª¤ë¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«Ê¢Î©¤Ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤Û¤Ã¤È¤±¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃæ¿È¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ã¤¢ー¤·¤Ï´õ¾¯¤Ê½÷¡¿¤¤·¤ç¤¤¤Ê¤Û¤ó¤Þ¡ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ä¤Î¥Í¥¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í¸þ¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¡ØBad Bitch Èþ³Ø Remix¡Ù¤Ç¡ã°ì³ç¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Ä¤Çµ¢Âð¡ä¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¤â¤¦¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¸À¤ï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ë¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
