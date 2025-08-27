「我々にとってもミステリーだ」。

韓米首脳会談をわずか３時間後に控えた２５日午前９時２０分ごろ（現地時間）、ドナルド・トランプ米大統領がＳＮＳに投稿した「爆弾文」の真意を把握するために韓国政府が接触を急いだホワイトハウスなど米政府関係者が「我々も正確な背景は分からない」として語った言葉だ。

トランプ大統領は当時、ＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に、「韓国で何が起きているのか。粛清か革命（Ｐｕｒｇｅ ｏｒ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）が起きているようだ」と書き込んだ。首脳会談を目前に控えて「粛清」や「革命」といった強い表現で相手国の政情について直接言及するのは、極めて異例のことだ。

◇会談直前のトランプ発言に韓国政府「超緊張」

トランプ大統領は午前１０時５０分ごろに始まった大統領令署名式で、ＳＮＳ投稿の趣旨について記者団から質問を受けると、「韓国で教会に対して残酷な家宅捜索を行い、我々の軍事基地にまで入り情報収集をしたと聞いた」と答えた。殉職海兵特別検察チームの汝矣島（ヨイド）純福音教会への家宅捜索と、非常戒厳内乱・外患疑惑特別検察チームの烏山（オサン）空軍基地内の中央防空統制所への家宅捜索を指しているとみられた。

その後、トランプ大統領は韓米首脳会談で、李在明（イ・ジェミョン）大統領から「国会が任命した特別検察官が事実調査をしている」という説明を受けて、「誤解があったと確信している。きちんと解決されるだろう」と述べた。事態はそれ以上拡散せずそれで終わったが、トランプ大統領がＳＮＳにコメントを投稿した直後はホワイトハウス内外で首脳会談に対する異常な空気が漂い始め、韓国側も大統領室や外交部など政府当局は超緊張状態に陥った。

◇トランプ「国内向け政治的メッセージ」の可能性

トランプ大統領がこの投稿をした経緯や理由についてはっきりとした事実関係は確認されていないが、ワシントン外交筋ではいくつかの推論が語られている。まず、トランプ大統領が自身の支持層であるＭＡＧＡ（Ｍａｋｅ Ａｍｅｒｉｃａ Ｇｒｅａｔ Ａｇａｉｎ）陣営の強硬支持層を意識した、いわゆる国内向け政治的メッセージだった可能性だ。

韓国の保守勢力や、それに同調する米国内の強硬保守派の間では、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領夫妻への検察捜査を「政治的弾圧」と規定し、李在明政権を強く批判してきた。マイク・ウォルツ前大統領補佐官（国家安全保障担当）の更迭過程で、背後で影響力を行使したとされる「ＭＡＧＡインフルエンサー」ローラ・ルーマー氏は、李在明氏が大統領に当選した直後の６月、ＳＮＳで「共産主義者が韓国を掌握した」と主張した。保守団体「米国保守連合（ＡＣＵ）」で活動するゴードン・チャン弁護士は、首脳会談の１０日前にあたる今月１５日、米議会専門誌『ザ・ヒル（Ｔｈｅ Ｈｉｌｌ）』に「李大統領は猛烈な反米主義者だ」とする寄稿文を掲載した。

トランプ政権１期時代に国家安全保障会議（ＮＳＣ）秘書室長を務め、トランプ大統領の側近とされるフレッド・フライツ氏〔アメリカ・ファースト政策研究所（ＡＦＰＩ）副所長〕は２１日、新アジア安全保障研究センター（Ｃ４ＮＡＳＳ）主催のオンライン討論で「トランプ大統領は尹前大統領が政治的理由で不当な扱いや迫害を受けているという報道に敏感に反応するだろうと信じている」と述べた。さらに「それが実際に起きていると言っているわけではない。ただ、それが重要なイシューであることを申し上げたい」と補足した。