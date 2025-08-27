人工知能（ＡＩ）産業の絶対強者であるエヌビディアが今度は「ロボット頭脳」に狙いを定めた。チャットＧＰＴのような独自の生成ＡＩモデルがなくてもＡＩ生態系を掌握したエヌビディアがロボティクス分野でも「ロボットのないロボット業界１位」になれるか注目される。

エヌビディアは２５日、最新ロボット用スーパーコンピュータ「ジェットソンＡＧＸソー」を発売した。ブラックウェルグラフィック処理装置（ＧＰＵ）基盤の「ジェットソンＴ５０００」チップと１２８ＧＢ低電力ＤＲＡＭ、１ＴＢ容量の保存装置などをモジュール形態で結合した。以前の世代より演算性能は７．５倍、電力効率は３．５倍向上した。

エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）はジェットソンチップをロボット頭脳と紹介した。エヌビディアはこの日、フアンＣＥＯがヒューマノイドロボットに「Ｅｎｊｏｙ ｙｏｕｒ ｎｅｗ ｂｒａｉｎ（新しい頭脳を楽しめ）」と書かれた手紙とともに、ジェットソンＡＧＸソースーパーコンピュータをプレゼントする動画を公開して目を引いた。プレゼントを受け取って手紙を読んだロボットが踊って喜ぶ場面が入れられた。

フアンＣＥＯは「ジェットソンＡＧＸソーは優れた性能とエネルギー効率、そして多数の生成ＡＩモデルを同時に実行できる能力を備えた究極のスーパーコンピュータ。今後フィジカルＡＩと汎用ロボティクス時代を率いるだろう」と話した。フィジカルＡＩはソフトウエア形式のＡＩがロボットのような物理的機械に搭載され人間と相互作用して動く技術を意味する。

エヌビディアのロボット用ＡＩチップはフィジカルＡＩを実現するのに必要な核心部品だ。カメラとセンサーで収集した物理現実のデータを基にＡＩがリアルタイムで判断してロボットの動きを制御しなければならないためだ。バッテリーで駆動するヒューマノイドロボットは電力効率もとても重要な変数だ。

エヌビディアは今回のスーパーコンピュータがヒューマノイドロボットだけでなく手術補助ロボット、スマートトラクター、産業用ロボットアーム、視覚ＡＩエージェントなど多様なロボット分野に活用されると期待している。ロボット開発ソフトウエアツールに最適化された開発者用キットも３４９９ドルで発売した。

業界ではエヌビディアのロボット事業がさらにスピードを出すとみている。２〜４月期のエヌビディアの電装・ロボティクス部門売り上げは５億７０００万ドルで、４４１億ドルの売り上げ全体の１．３％にすぎないが、前年同期比で７２％急増した。すでにフアンＣＥＯは「ＡＩの次にロボティクスが最も大きな成長市場になるだろう」として市場攻略を予告した。ゴールドマン・サックスは世界のヒューマノイドロボット市場が今年の１５億ドルから２０３５年には３８０億ドルに成長すると予想した。

ＡＩチップとソフトウエアを結合するエヌビディアの生態系掌握方式がロボティクスでも通じるか注目される。現在チャットＧＰＴ、ジェミニ、クロード、グロックなど生成ＡＩモデルの大部分がエヌビディアのＡＩチップ上で駆動している。ロボットでもこうした流れは続く可能性がある。現在中国企業がロボットの関節に当たるアクチュエーターやバッテリー、ライダーセンサーなどの部品ではリードしているが、ロボットの頭脳に当たる半導体チップは米国が優位だ。エヌビディアはロボット用ＡＩチップとこれを後押しするソフトウエア生態系を独占し「ロボット中心ＡＩインフラ」を掌握するという構想だ。

エヌビディアのディープゥ・タッラ副社長は米ＣＮＢＣとのインタビューで「われわれはロボットや自動車を直接作ることはないが、インフラ用コンピュータとソフトウエアですべての産業が可能になるようにする」と話した。