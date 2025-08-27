２５日に山形県河北町の中心部にクマが出没したことについて、町や警察によると、その後の目撃情報はないということです。

【写真を見る】中学生を追いかけたクマ…その後の目撃情報なし 町は「熊は移動した」と判断もパトロール継続（山形・河北町）

２５日の午前には、部活動に向かっていた中学生２年生の男子生徒がクマに追いかけられるという事案もあったことから、警察がパトロールを続けています。

■２５日のクマ出没状況（図）

■中学生がクマと遭遇した現場（画像）

ＴＵＹが町に取材したところ、２５日の午前１１時前にクマを見失ってから熊の目撃情報はなし。「クマは移動した」とみて、ワナの設置なども検討していないということです。ただし有事に備え、パトロールや猟友会・警察との連携強化を行っているとしました。

学校の対応としては、２７日には町内すべての小中学校で夏休みが終わり授業が再開されたことから、登下校の時間に合わせて学校関係者が車で巡回するなどの対策を取るとしています。また山や目撃現場に近い一部の学校では保護者付き添いでの登下校をお願いし、通学路に教員を配置するとしています。

警察はパトカーを使用したパトロールを毎朝行い、それをしばらく続けるとしています。

■目撃されたクマ（視聴者提供 画像）