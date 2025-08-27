aespa（エスパ）が、6thミニアルバム『Rich Man』のメンバー全員のソロビジュアルを公開。その鮮烈なコーディネートに話題が集まっている。

9月5日に6thミニアルバム『Rich Man』をリリースするaespa。バンドサウンドがポイントのタイトル曲の他、多彩でトレンディな6曲が収録される今作だが、ティザーイメージではメンバーがバンドを結成したかのように楽器と一緒に登場し、ビビッドで強烈な魅力を放った。

■WINTER（ウィンター）は刺激的なハイレグショートパンツ！

ウィンターはエレキギターを携えて登場。髪の毛は金色のメッシュが入ったストレートロングヘアで、セクシーなハイレグショートパンツに黒のレースタイツ、光沢感あるピンクのロングコートを羽織った。SNSでは「ここまでギャルいウィンター初めて見たかも」「冬子がとんでもないギャルに…」「冬子ビジュ爆発しすぎ」「大優勝」と反響が起こっている。

■GISELLE（ジゼル）は挑発的に舌をペロり

ジゼルはベースを手に、背中を大胆に見せたブラトップ、アニマル柄のファーコート、ニーハイソックス姿。ハイヒールを履き、挑発的に舌を出すショットも収められた。

■NINGNING（ニンニン）はロックに髪を振り乱す！

ニンニンはシンセサイザーの前に現れ、レザーパンツとパイソン柄のロングブーツを履き、赤いジャケットを羽織ったロックな出で立ち。さらにショルダーキーボードを肩にかけてポーズを取った。

■KARINA（カリナ）は鼻ピアスをつけてカリスマ性を発揮

カリナはギザギザの前髪と赤いタイツ、鼻ピアスに水色の瞳、レースのキャミソールにレザージャケットという刺激的なスタイリング。ドラムスティックを手にしたり、マイクスタンドの前に立ったりしてカリスマ性を発揮している。