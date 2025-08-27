くまのプーさんの世界をたっぷり楽しめる期間限定ショップ「DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2025」が、2025年も銀座三越に登場！

三越伊勢丹限定販売商品・先行販売商品をはじめ、プレゼントキャンペーンなどワクワクするイベントが目白押し。

のんびりとした「くまのプーさん」の世界観が広がる会場の様子を紹介していきます。

銀座三越「くまのプーさん DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2025」

開催期間：2025年8月27日（水）〜9月8日（月）［最終日午後6時終了］

販売場所：銀座三越 新館7階 催物会場

銀座三越では、「DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2025」を開催中！

くまのプーさんの世界をたっぷり楽しめる期間限定ショップです。

イベント限定商品

マスコットボールペン

価格：各990円

サイズ：長さ135mm

くまのプーさんのフェイスマスコットが付いたかわいいボールペン。

勉強や仕事時間も楽しくなりそうです。

豆巾着

価格：660円

サイズ：約W90×H120mm

小物入れにぴったりなサイズ感の豆巾着。

ほっこり癒やされる表情のプーさんがポイントです。

巾着M

価格：935円

サイズ：約W195×H205mm

たっぷり収納できるMサイズの巾着は、旅先やお出かけのお供にも活躍します。

アクリルスタンド

価格：2,420円

サイズ：本体：W110×H130mm、台座：W78.2×H110mm

プーさんと仲間たちが勢ぞろいした、見ているだけで心和むアクリルスタンド。

ミニタオル2枚セット

価格：1,320円

サイズ：W200×H200mm

やさしい手触りのミニタオル。

かわいい2枚セットでお土産にもおすすめです。

エコバッグ

価格：2,420円

サイズ：W270×H500×D120mm

たっぷり入るサイズと軽やかな素材感が魅力。

毎日の買い物に使いたくなるプーさんのエコバッグです。

おすすめ商品

ファニーフェイスシリーズ ぬいぐるみ

ふんわり丸みのあるフォルムと、ユニークな表情がたまらない「ファニーフェイスシリーズ」のぬいぐるみ。

プーさんの優しい表情に癒やされます。

Nuiパンシリーズ

Nuiパンチェーンストラップマスコット、Nuiパンぬいぐるみ、Nuiパンチェーンストラップマスコットなどバラエティ豊かなラインナップが揃います。

Tシャツ各種

価格：4,950円

「Best Friends」のメッセージがおしゃれなTシャツ。

トートバッグ各種

価格：2,750円

「Best Friends」デザインのかわいいトートバッグ。

サマンサタバサ

サマンサタバサ、サマンサタバサプチチョイスのかわいいバッグやポーチ、お財布類。

プーさんの世界観をさりげなく取り入れた、大人かわいいバッグや小物が揃います。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈

プーさんをモチーフにしたハニーケーキは、ギフトにもぴったり。

ステッカー付きのセットもあり、家族や友達と分け合うのも楽しいスイーツです。

PGA

スマホアクセサリーや日用品など、使いやすくて機能性も抜群なPGAのプーさんグッズ。

毎日がもっと楽しくなるラインナップです。

やのまん

パズルで有名なやのまんの、プーさんの世界を楽しめるジグソーパズル。

おうち時間を彩るアイテムとしても人気です。

銀座三越「くまのプーさん DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2025」の紹介でした。

