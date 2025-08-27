長岡市与板町にある地元に約100年愛されてきた名店『久廼弥(ひさのや)』。

宴会や仕出しの他に夜は一品料理が楽しめる居酒屋で、昼は定食や丼のランチが楽しめます。



ランチでオススメは、お得な「二品定食」。

日替わりのおかずから2品を自由に選べ、たっぷり250gのご飯・味噌汁・小鉢2種類・漬物がついて、なんと税込850円(ロケ当時)！選べるおかずは8～9種類あり、刺し身（マグロやワラサ・カツオ・タコ・イカなど）やフライ・カレイの煮付けなど選ぶのに迷ってしまいます。刺し身×刺し身、フライ×フライの組み合わせもOKです！この日食べたカラスガレイの煮付けは、脂の多いカレイを甘めに煮ていてご飯がすすみます。



店主の山田博章さんは、お客さんが悩んでいる様子を見るのがうれしくて、種類を減らせないんだそう。小鉢は、メインのおかずを邪魔しないように組み合わせが考えられていて、全体のバランスも◎。種類も大満足と近所の会社員にも大人気で、毎日のように来る人もいると言います。



他にも、「丼もの」ランチも魅力的。

海鮮丼や豚肉丼・ニラもやし炒め丼・日替わり丼など、ジャンルも様々で注文に悩んでしまいそうです。



店主の山田さんは、じつは与板観光協会の会長で〝与板愛〟にあふれています。地元の名店の味を楽しみながら、与板の見どころをじっくり聞くのもいいですね。



■久廼弥(ひさのや)

新潟県長岡市与板町与板甲271

問い合わせ先｜0258-72-2708

営業時間｜

昼：11:00～13:30 （月・火・木・金のみ）

夜：17:00～22:00

定休日｜水曜