◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

バレーボール女子世界選手権は26日プールA〜Dまでの第3戦の8試合が行われ、決勝ラウンド進出のチームが確定しました。

32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。

A組では、オランダが全勝、そのオランダに敗れたタイも他の2か国に勝利していたため最終戦を前に上位2チームが確定していました。

B組では、2勝同士ですでに決勝ラウンド進出を決めたイタリアとベルギーの戦いで3-1でイタリアが勝利しています。

C組では、1勝1敗で2位争いを繰り広げたフランスとギリシャが直接対決。第1セットはギリシャが奪うも、その後怒とうの追い上げでフランスが3連続セットを奪い勝利。フランスが決勝ラウンド進出をつかみます。すでに決まっていたブラジルはプエルトリコにも勝利し全勝で上がりました。

D組では、アメリカが2連勝ですでにラウンド16の切符を確保。チェコがアメリカに敗れ、スロベニアがアルゼンチンに勝利したため、3か国が1勝2敗で並ぶ結果に。セットカウントの勝敗によりスロベニアが他より高かったため決勝ラウンド進出を決めました。

プールHの日本はウクライナ相手に2セット先取されてからの大逆転勝利を収め、これで2連勝と最終戦を前に上位2位以内が決まっています。

【予選ラウンド第3戦】

◆プールA

スウェーデン 3-1 エジプト

オランダ 3-2 タイ

◆プールB

キューバ 3-1 スロバキア

イタリア 3-1 ベルギー

◆プールC

フランス 3-1 ギリシャ

ブラジル 3-0 プエルトリコ

◆プールDスロベニア 3-0 アルゼンチンアメリカ 3-0 チェコ