8月31日(日) よる10 時～『オードリー若林 経済のことは3人に聞けばだいたいわかる! ! !』放送決定！テーマはズバリ「3」!!!　

テレ東では、8月31日(日)よる10時から『オードリー若林 経済のことは3人に聞けばだいたいわかる! ! !』を放送します。大好評、オードリー 若林正恭の経済特番第５弾で、テーマはズバリ「３」。いま巷で話題のヒット商品やサービスをつくった会社の“3人”に話を聞くことで、成功の舞台裏や独自の戦略、ビジネスの金言に至るまで徹底的に深掘りしていきます。というのも、１人だと…成功への全体像を聞く（見る）ことが難しく、2人でも…どちらがメインで知恵を出し、成功に導いたかわかりにくい。しかし3人であれば…事例を俯瞰的に見ることができて、ビジネスで成功するために必要なチームワークや役割分担がよくわかるのです！今回タッグを組むのは文芸評論家の三宅香帆。視聴者の代弁者である若林の素朴な視点と、三宅が持つ評論家ならではの鋭い洞察力を掛け合わせることで、これまでにない多角的な経済トークを展開します。ぜひご覧ください！

【若林正恭（オードリー）コメント】

今までやってきたことをくみ取りつつも、３人になり多角的な視点が入ったことでひとつひとつのトピックスが分かりやすくなったと思います。今回タッグを組む三宅香帆さんは情報量・知識量が多く、コアな部分に迫る質問をしていただけたので大変頼もしいと感じましたし、良い雰囲気で収録を終えました。気分を一新して頑張っていますので、ぜひご覧ください。

【テレビ東京 報道局 花岡昌平 プロデューサーコメント】

タイトル・セットも一新し、大幅にリニューアルした若林さんの経済特番を８カ月ぶりに放送します！事前に若林さんと打ち合わせをしたところ、「あれも気になる、これも気になる」と次から次へとアイデアが・・・。以前に増して、若林さんの経済への熱量は高まっていました！新たにタッグを組む三宅さんとの、ラジオのような和気藹々としたトークにも注目です。「三人寄れば文殊の知恵」を体現した新感覚の経済番組、ぜひご期待ください！

【主な番組内容】

● 「週休3日」って実際のところどうなの？

● 白くて甘いトウモロコシ「京都舞コーン」大ヒットの秘密

【番組名】「オードリー若林 経済のことは3人に聞けばだいたいわかる! ! !」

【放送日時】8月31日(日) よる10時～10時48分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信！

▶テレ東 HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/wakabayashi-keizai/

▶TVer：https://tver.jp/series/srj1evunp4

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「テレ東 BIZ」「U-NEXT テレ東 BIZ セレクション」にて見放題配信

▶テレ東 BIZ：https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/

▶U-NEXT テレ東 BIZ セレクション: https://video.unext.jp/brand/txbiz

【出演】＜MC＞ 若林正恭（オードリー）

＜サブ MC＞三宅香帆（文芸評論家）

＜ゲスト＞ロックファーム京都 社長 村田翔一

生産管理部 部長 福間淳一

ブランド戦略部 リーダー 下村なつみ

【エグゼクティブ・プロデューサー】清水 昇 (テレビ東京 報道局)

【プロデューサー】花岡昌平 (テレビ東京 報道局)

【公式 X】https://x.com/wakakeizai ／ @wakakeizai