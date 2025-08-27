¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¡ÈÆù¿©¡É¤ÊÀÄ½Õ»þÂå¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¹ðÇò¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¤¹¤´¤¤¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡8·î26Æü¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÅÔÆâ¤Î³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê24¡Ë¤é½Ð±é¼Ô¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅÄ¤¬»£±ÆÃæ¤ËÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÜÅÄ¡ÖÀ©Éþ¤¬¤Ò¤¶²¼¾æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤³Ø¹»¤Ç¡¢¾®¡¢Ãæ¡¢¹â¡¢·ÈÂÓ¤È¤«¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Ã»¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤È¤«¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¥ê¥Ü¥ó¤È¤«¾¯¤·Ä¹¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¡È°ì·³½÷»Ò¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤Ç¤¤¤ì¤¿¤Î¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¡¢¡ÈÀÄ½Õ¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÉÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤¬¹â¹»»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¡Ö¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢³Ø¹»¤Î¼Ð¤áÁ°¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÀ¸¥Ï¥à¤È¤«µí¥¿¥ó¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Î³Ø¹»¤ÏÇäÅ¹¤È¤«¤ª²Û»Ò¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢À¸¥Ï¥à¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó»ÅÆþ¤ì¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¤¹¤´¤¤¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë