夏のレジャーで子どもと出かける際、意外と大変なのが「着替え」。特にプールや海など水遊びのあとは、タオルで拭いて服を着せてと親はバタバタしてしまうものだ。そんな中、SNSで育児漫画を投稿しているにぃまるさんが描いた『惚れ直した夫の対応』では、夫の神対応が描かれ、多くの読者から共感を集めている。



【漫画】プールの子どもの世話は妻がやるべきか…

エピソードは、息子が1歳の時に家族でプールへ行った際の出来事。プールの着替えをどうしようと悩んでいたところ、夫が「俺がやるよ」と快く引き受けてくれた。にいまるさんは心配しながら自分の着替えを済ませてプールへ向かうと、夫はすでに息子とプールを満喫中。「着替え、はやっ！」と驚いたのだった。



さらに夫はプール後の着替えも手際よく済ませ、息子の身支度を完璧にこなしていたのだ。手際の良さに、思わず“ワンオペのプロ？”って思うほど。帰り際、「大変だったよね、ごめんね」と夫に声をかけると、「どっちがやっても大変なら、俺がやりたいなと思っただけ」という言葉。その一言に、にぃまるさんは惚れ直したのだった。同作の読者からは「もう、本当に惚れる！羨ましい限りです」「自然に出来る旦那さん素晴らしい！」など、羨む声が多数寄せられた。



同作について作者のにぃまるさんに詳しく聞いた。



ーお着替えはママが担当しているのをよく見かけますが、旦那さんは躊躇なくかってでてくれたのでしょうか？



夫は全く躊躇なかったですね。夫は普段から私以上に子育てを頑張っていて、ショッピングセンターなどでのおむつ替えも1人で難なくこなせているので、出先でワンオペでお着替えもあまり抵抗がなかったのかもしれないです。



ーまめちゃん自身は「ママがいい！」とはならなかったのでしょうか？



パパが大好きなのであまりならなかったです（笑）少し寂しいですが、ニコニコでパパと行ってくれるのはありがたいですね。



ー普段からやっているからだと思ったのですが、旦那様はもともと手際が良い方なのでしょうか？



そんなことないです。生まれてすぐは抱っこすらぎこちなく、おむつ替えもモタモタしてました！（笑）ですが、毎日毎日たくさんの時間をかけてまめちゃんのお世話を頑張ったことで、今では関わり方含めてとても手際がいいなと思います。最初からうまくできる人はなかなかいないと思いますが、たくさんこなすことでその差は埋められるものですね。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）