「突然の出来事だった」フル回転の29歳左腕が“衝撃”の離脱「決して良い兆候ではない」ドジャースにとって大きな打撃

ブルペンを支えてきたベシアが衝撃の離脱となった(C)Getty Images

ドジャースはアレックス・ベシアが右腹斜筋の張りにより負傷者リスト（IL）入りしたことを発表した。

現地時間8月26日のレッズ戦前に飛び込んできた一報に、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「ベシアの負傷に関するニュースが全くなかったため、これは突然の出来事だった」と驚きを隠せなかった。

29歳左腕のIL入りは、ブレイク・スネルの父親リストからの復帰とともに発表。記事では「この気迫溢れる左腕投手は今シーズン59試合に登板し、52.1イニングを投げて防御率2.75を記録している」と記し、フル回転でブルペンを支えてきたことを伝えた。