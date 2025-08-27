「突然の出来事だった」フル回転の29歳左腕が“衝撃”の離脱「決して良い兆候ではない」ドジャースにとって大きな打撃
ブルペンを支えてきたベシアが衝撃の離脱となった(C)Getty Images
ドジャースはアレックス・ベシアが右腹斜筋の張りにより負傷者リスト（IL）入りしたことを発表した。
現地時間8月26日のレッズ戦前に飛び込んできた一報に、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「ベシアの負傷に関するニュースが全くなかったため、これは突然の出来事だった」と驚きを隠せなかった。
29歳左腕のIL入りは、ブレイク・スネルの父親リストからの復帰とともに発表。記事では「この気迫溢れる左腕投手は今シーズン59試合に登板し、52.1イニングを投げて防御率2.75を記録している」と記し、フル回転でブルペンを支えてきたことを伝えた。
「ベシアがどれくらいの期間欠場するのかはまだわからないが、ポストシーズンまであと1か月強という状況で腹斜筋の負傷を抱えているというのは、決して良い兆候ではない。ベシアは投手としてはチーム2位の試合出場数で、今シーズン61試合に登板している左腕のアンソニー・バンダに次ぐ」と紹介。
「いずれにせよ、ナショナルリーグ西地区の首位をサンディエゴ・パドレスと争い続けるドジャースにとって、これは大きな打撃となる」と、地区優勝を目指すドジャースにとっては衝撃的な展開となった。
