頭を撫でられるサモエドのまるでつきたてのお餅のようにつぶれる姿が、「癒しでしかない」「モフりたい」ネット上で注目を集めている。

【映像】“つきたてのお餅”のような顔のサモエド

「サモエドをこねくり回すことでしか得られない栄養があります。しかも舌を出してくれたので栄養過多です」というコメントとともに、サモエドのサニーくん（5歳）の飼い主（@samoyedsunny）が投稿した動画には、床に横たわりながら飼い主に頭を「こねこね」撫でられ、気持ち良さそうに表情を緩めるサニーくんが映っている。飼い主に頭を撫でられるサニーくんの顔は、まるでつきたてのお餅のようだ。

とにかく人が大好きだというサニーくん。散歩中でも自ら人に近づいて撫でられに行ってしまうのだとか。

この日、気持ち良さそうに寝ているサニーくんを見て、つい頭を「こねこね」したくなったという飼い主。気持ちよさそうに舌を出すサニーくんからたっぷり栄養をもらったという。

投稿を見た人からは「エナジー供給されたわ」「癒しでしかない」「舌チロ可愛いです」「モフりたい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）