À¯ÉÜ¸ø³«¡ÈÉÙ»Î»³¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ®²Ð¡ÉCG¡¡¿·½É¤Ï°ìÂÓ¤¬¥°¥ì¡¼¤Î³¹¤Ë¡Ä¡ÈÉÙ»Î»³¤ÎÃÏ¸µ¡É¤Ï¡ÖÍÏ´ä45Ê¬¡×ÅþÃ£ÁÛÄê¡¡Ì¿¤ò¼é¤ëÈòÆñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¡Únews23¡Û
À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤¬Âçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦¿·½É¤Ï°ìÂÓ¤¬¥°¥ì¡¼¤Î³¹¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê®²Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤¬²Ð»³³¥¡£ÅÔ¿´¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ó¤ÊÈï³²¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óCG¤Ç¸«¤ë¡ÛÅ´Æ»±¿µÙ¤äÆ»Ï©½ÂÂÚ¡ÄÂ¿¤¯¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤â ¡ÈÊ®²Ð¸å¤ÎÆüËÜ¡É
¡È¿§ºÌ¤ò¼º¤Ã¤¿¿·½É¡É 2Æü¸å¤Ë¤Ï²Ð»³³¥¤¬¸ü¤µ5cm°Ê¾å¤Ë
¤â¤·¡¢ÉÙ»Î»³¤¬Ê®²Ð¤·¤¿¤é···
8·î26Æü¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê®ÀÐ¤ËÍÏ´ä¤Ê¤É¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö²Ð»³³¥¡×¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¤«¤éÌó100kmÎ¥¤ì¤¿Åìµþ¡¦¿·½É¤Ç¤â¡¢²Ð»³³¥¤¬¹ß¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³¥¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¿·½É¤Ï¡¢¿§ºÌ¤ò¼º¤Ã¤¿³¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê®²Ð¤«¤é2Æü¸å¤Ë¤Ï¸ü¤µ5cm°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢±«¤¬¹ß¤ë¤ÈÅ¥¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ì¤«¤ë¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâºß½» Âç³Ø1Ç¯À¸
¡Ö²Ð»³³¥¼«ÂÎ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¤â¤Î¤¹¤®¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºß½» 24ºÐ
¡Ö²Ð»³³¥¤¬¤¯¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×
Â¿¤¯¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤Ø¤ÎÈ÷¤¨ ¡ÈÌó35Ëü¿Í¤¬Æ¯¤¯¥¨¥ê¥¢¡É
¤³¤Î³¥¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²°º¬¤Ë30cm°Ê¾å¤Î³¥¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿ÌÚÂ¤²È²°¡£±«¤¬¹ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤ÇÅÝ²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Ï¡¢2ÎØ¶îÆ°¤Î¾ì¹ç¡¢10cm°Ê¾å¤Î¹ß³¥¤ÇÁö¹ÔÉÔÇ½¤Ë¡£
±«¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Ì¤«¤ë¤à¤¿¤á¡¢3cm¤Ç¤âÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Êª»ñ¤ÎÇÛÁ÷¤¬ÂÚ¤ê¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ÎÆþ¼ê¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å´Æ»¤Î±¿µÙ¤äÆ»Ï©¤Î½ÂÂÚ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼«Á³ºÒ³²¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡Ä
»°É©ÃÏ½ê ´Ý¤ÎÆâ±¿±Ä»ö¶ÈÉô ÂçÄíÉÒÉ×¤µ¤ó
¡Öµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿Êý¤Î¥Þ¥Ã¥È¤äÌÓÉÛ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¡¢¤¢¤È¤Ï°ûÎÁ¿å¡¢¿©ÎÁ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×
µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤ËÈ÷¤¨¡¢Êª»ñ¤òÈ÷Ãß¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
»°É©ÃÏ½ê ´Ý¤ÎÆâ±¿±Ä»ö¶ÈÉô ÂçÄíÉÒÉ×¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë³¥¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶õÄ´¤Îµ¡Ç½¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ÷ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
»°É©ÃÏ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌó35Ëü¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²áµî4²ó¤Û¤ÉÍÏ´ä¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¡× º£¤â»Ä¤ëº¯À×
¤¤¤ÄÊ®²Ð¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÉÙ»Î»³¡£
¤¹¤°¶á¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤ä²ÐºÕÎ®¤ÎÂ¾¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¤«¤éÌó10kmÎ¥¤ì¤¿»³Íü¡¦ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤¬Ê®²Ð¤·¤¿ºÝ¡¢Ìó1»þ´Ö¤ÇÍÏ´ä¤¬Î®¤ìÃå¤¯¥±¡¼¥¹¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÏ´ä¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡ÈÉÙ»Î»³¤ÎÃÏ¸µ¡É¡£
¤¿¤À¡¢²Ð¸ý¤Î¾ì½ê¤äÃÏ·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍÏ´ä¤ÎÎ®¤ì¤ÏÍÍ¡¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸©¤Ï50¥Ñ¥¿¡¼¥ó°Ê¾å¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤òºîÀ®¤·¡¢ÈòÆñ¹ÔÆ°¤Î»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Î¹ñÆ»138¹æÉÕ¶áÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢45Ê¬¤ÇÍÏ´ä¤¬ÅþÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï²áµî4²ó¤Û¤ÉÍÏ´ä¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Îº¯À×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»³Íü¸©ÉÙ»Î»³²Ê³Ø¸¦µæ½ê µÈËÜ½¼¹¨ ¸¦µæÉôÄ¹
¡Ö¤³¤³¤«¤éËÜÊª¤ÎÍÏ´ä¡£Ìó1500Ç¯Á°¤ËÊ®²Ð¤·¤¿ÍÏ´ä¤¬¤º¤Ã¤ÈÊ®²Ð¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¡×
Æ»Ï©±è¤¤¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë´äÀÐ¤ÎÎÙ¤Ë¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¿ÍÏ´ä¤¬Îä¤¨¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»³Íü¸©ÉÙ»Î»³²Ê³Ø¸¦µæ½ê µÈËÜ½¼¹¨ ¸¦µæÉôÄ¹
¡ÖÉÙ»Î»³¤Ï¤³¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¡×
ÀÅ²¬¡¦»³Íü¡¦¿ÀÆàÀî¤Î3¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê®²Ð¤«¤é3»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÍÏ´äÎ®¤¬ÅþÃ£¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡¢Ìó11Ëü6000¿Í¤Ç¡¢Â®¤ä¤«¤ÊÈòÆñ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Ì±¡Ê30Âå¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¹¤°¤½¤³¤ÎÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£Æ¨¤²Êý¤À¤È¤«¡¢Ê®²Ð¤·¤¿»þ¤Ë¤É¤¦Æ¨¤²¤ë¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤éËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
°ìÊý¡¢¤³¤ó¤ÊÉÔ°Â¤â¡£
¡ÖÍÏ´ä¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÐ¤·Ä¾¸òÊý¸þ¤Ë±ó¤¶¤«¤ë¤è¤¦Æ¨¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×
½»Ì±¡Ê70Âå¡Ë
¡Ö¼Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ö¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Æ¨¤²¤ë»þ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ÂÂÚ¤¬ÂçÈ¯À¸¤¹¤ë¡£ÍÏ´ä¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×
½ÂÂÚ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¶¨µÄ²ñ¤Ç¤ÏÍÏ´äÎ®¤Ê¤É¤¬¤¹¤°ÅþÃ£¤»¤º¡¢ÈòÆñ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈòÆñ¤ò¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÏ´ä¤¬Î®¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÃÙ¤¯¡¢Åª³Î¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ì¤Ð´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Íü¸©ÉÙ»Î»³²Ê³Ø¸¦µæ½ê µÈËÜ½¼¹¨ ¸¦µæÉôÄ¹
¡Ö(ÍÏ´ä¤¬)¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Î®¤ì¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç½½Ê¬¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£Î®¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾¸òÊý¸þ¤Ë±ó¤¶¤«¤ë¤è¤¦¤ËÆ¨¤²¤ë¤Î¤¬°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¤Þ¤¿¡¢²Ð¸ý¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤äÉ÷¸þ¤¤Ë¤è¤êÈï³²¥¨¥ê¥¢¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Íü¸©ÉÙ»Î»³²Ê³Ø¸¦µæ½ê µÈËÜ½¼¹¨ ¸¦µæÉôÄ¹
¡Ö¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ¨¤²¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉáµÚ¡¦·¼È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×
¿¿»³¤µ¤ó¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì·±Îý¤¬¤¹¤´¤¯³è¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡ÖÉÙ»Î»³¤¬Ê®²Ð¤·¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁü¤¬¤ª¤è¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¹¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ²È ¿¿»³¿Î¤µ¤ó:
¡ÖËÜÅö¤«¤Ê¡×¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÉÝ¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êºÇ¶á¤ÎºÒ³²¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁÛÄê³°¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Î·±Îý¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎºÒ³²¤Î»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯³è¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¡¢µ¯¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»þ¡¹¤³¤¦¤¤¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¿¿»³¿Î¤µ¤ó
¾®Àâ²È 2004Ç¯¡Ö¥Ï¥²¥¿¥«¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼
ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥¢¥é¡¼¥È¡×