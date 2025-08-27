FRB¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¡Ö°ãË¡¡×¤ÈÄóÁÊ¤Ø¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤Î²òÇ¤ÄÌ¹ð¤Ë
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë²òÇ¤¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«FRB=Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ÎÃ´ÅöÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢²òÇ¤ÄÌ¹ð¤Ï°ãË¡¤À¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Ã¥¯»á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï26Æü¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥¯¥Ã¥¯»á¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Ã¥¯»á¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¤á¤°¤ëÉÔÀµµ¿ÏÇ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¶á¤¤¡¢Ï¢Ë®½»Âð¶âÍ»Ä£¤ÎÄ¹´±¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯²òÇ¤ÄÌ¹ð¤Ë¤Ï¡ÖË¡Åª¤Êº¬µò¤¬¤Ê¤¯°ãË¡¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¯¥Ã¥¯»á¤Î¿¦Ì³·ÑÂ³¤òµá¤áÄóÁÊ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ²òÇ¤¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈà½÷¡Ê¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¡Ë¤Ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤À¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÈà½÷¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤À¡£°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Íý»ö¤Ë¤Ï100¡ó¸øÀµ¤Ê¿ÍÊª¤¬É¬Í×¤À¡×
°ìÊý¡¢²òÇ¤ÄÌ¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¡¢ºÛÈ½½ê¤¬È½ÃÇ¤ò²¼¤»¤Ð¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤Ë½¾¤¦¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£