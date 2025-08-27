TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÃ¯¤«¤¬»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²æ¡¹¤Ï»à·º¤òµá·º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡× 

»ÔµÄ²ñ¤Ï»à·º¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»¦¿Íºá¤Î°ìÉô¤ò´Þ¤àÆÃÄê¤ÎÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö¶É¤¬»à·º¤òµá·º¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£