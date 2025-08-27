「最後の鑑定人」白石麻衣からの差し入れ公開「センス抜群」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/08/27】フジテレビ系水10ドラマ「最後の鑑定人」（毎週水曜よる10時〜）のInstagramが、26日に更新された。元乃木坂46の白石麻衣からの差し入れを公開した。
【写真】白石麻衣からの豪華差し入れ
投稿では「白石麻衣さんからの差し入れ」「白石さん、ごちそうさまでした」と白石からの差し入れを公開。白石からのバターサンドが並べられた写真を添えている。
この投稿に、ファンからは「センス抜群」「美味しそう」「さすが」「気遣いが素敵」「人柄が出てる」「食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】白石麻衣からの豪華差し入れ
◆「最後の鑑定人」白石麻衣からの差し入れ公開
投稿では「白石麻衣さんからの差し入れ」「白石さん、ごちそうさまでした」と白石からの差し入れを公開。白石からのバターサンドが並べられた写真を添えている。
この投稿に、ファンからは「センス抜群」「美味しそう」「さすが」「気遣いが素敵」「人柄が出てる」「食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】