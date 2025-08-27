ホラン千秋、大胆刈り上げヘアで印象ガラリ「カッコ可愛い」「すごくお似合い」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/27】タレントのホラン千秋が27日、自身のInstagramを更新。大胆な髪型チェンジを披露し、反響が寄せられている。
【写真】ホラン千秋、刈り上げヘアにイメチェン
ホランは「髪型がアップデートされました」とヘアスタイルを変更したことを報告し、明るいブロンドヘアを2ブロックに刈り上げた大胆なショートヘアスタイルを披露。白いTシャツを着用し、横顔の美しいラインが際立つ角度で撮影された写真からは、これまでとは異なるクールで洗練された印象がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「カッコ可愛い」「すごくお似合い」「イメチェン素敵」「新鮮」「魅力的」「私も真似したい」といった絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ホラン千秋、刈り上げヘアにイメチェン
◆ホラン千秋、刈り上げショートヘアで印象を一新
ホランは「髪型がアップデートされました」とヘアスタイルを変更したことを報告し、明るいブロンドヘアを2ブロックに刈り上げた大胆なショートヘアスタイルを披露。白いTシャツを着用し、横顔の美しいラインが際立つ角度で撮影された写真からは、これまでとは異なるクールで洗練された印象がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「カッコ可愛い」「すごくお似合い」「イメチェン素敵」「新鮮」「魅力的」「私も真似したい」といった絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】