◇ナ・リーグ ドジャース―レッズ（2025年8月26日 ロサンゼルス）

ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が26日（日本時間27日）、本拠でのレッズ戦に「8番・三塁」で負傷者リスト（IL）から復帰後、初先発。4回に犠飛で勝ち越し点を奪った。

左肘の負傷から前日復帰したばかりのキケことE・ヘルナンデスはこの日がメジャー復帰戦となった。2回の第1打席で内野安打を放ち、復帰即安打をマーク。

さらに、1―1で迎えた4回1死一、三塁で相手先発・マルティネスに対しフルカウントからの6球目、カットボールを引っ張った。打球は良い角度で上がったもののフェンス越えとはらならなかったが、犠飛には十分で、三塁走者のT・ヘルナンデスが生還。勝ち越し点を奪った。

キケは左肘を痛め、7月6日からIL入りしていたが前日に復帰。ロバーツ監督も「彼が戻ってきてワクワクしている。彼がもたらすのは闘志、熱意、エネルギー。そして素晴らしい野球選手」とチームにも活気が戻ることを歓迎していたが、プレーでも勢いをもたらした。