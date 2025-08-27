Instagramに投稿されたのは、ワンコがSUPに挑戦したときの様子です。ワンコがボードからカヤックに乗り移ろうとした瞬間、ハプニングが発生して…！？

投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「楽しそうですね」「ドキドキした」「わぁ～って言っちゃいました（笑）」といった声が寄せられています。

【動画：犬が『カヤックに乗り移ろうとした』結果…直後に起きたハプニングとまさかの展開】

ワンコとSUPに挑戦

ご紹介するのはチワワの「コマ」さんと「おと」ちゃんが、四万湖でSUPをしたときの出来事。SUPとは水に浮かべたボードの上に立って、パドルで漕いで進んでいくスポーツです。

初めてSUPに挑戦した2匹ですが、上手にバランスを取りながらボードに乗れていたといいます。

ハプニングが起こったのは、2匹とパパさんが乗っているボードに、ママさんが乗っているカヤックが接近して、ぴたっとくっついたときのこと。

コマさんがカヤックに乗り移ろうとしてお手々をかけると、カヤックが押されてボードとの間に距離が…。無理に乗り移ろうとすると危険なので、パパさんは「行かないで」と必死に止めたそうです。

ハプニング発生！

コマさんがカヤックに乗り移るのを諦めて、お手々を離したその瞬間…。なんとボードの縁でバランスを崩してしまい、そのままドボーンと湖に転落！

大惨事にパパさんからは「ああ～」と切ない悲鳴が漏れ、おとちゃんは驚いて後退りしていたとか。

しかしパパさんがすぐに救助したため、コマさんは無事にボードの上に戻ることができたそうです。

濡れた体をブルブルさせて水滴を飛ばしながら、マリンスポーツの楽しさと難しさを実感するコマさんなのでした…。

ママさんにも悲劇が…

コマさんが無事で一安心したのも束の間、今度はママさんがSUP中に湖に落ちてしまうというハプニングが…！

しかもなかなかボードの上に戻ることができず、結局スタッフさんに助けてもらうことになったとか。

そしてその様子をコマさんとおとちゃんは呆れ気味に、パパさんは爆笑しながら眺めていたとのこと（笑）。ハプニングだらけのSUP体験は、ご家族にとって一生忘れられない素敵な思い出になったことでしょう。

この投稿には「何回見ても笑ってしまうｗ素晴らしいハプニング映像」「落ちちゃってびっくりしたね。でも気持ちよさそうです」「おとちゃん慌てる、そしてパパさん大笑いｗ」といったコメントが寄せられています。

コマさん＆おとちゃんのSUP体験の様子や、ご家族との愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「takeda6510」をチェックしてくださいね。

