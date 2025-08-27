ビビリな柴犬さんが恐る恐る赤ちゃんに近づくと…？クスッと笑ってしまう微笑ましい光景が反響を呼んでいます。話題の投稿は記事執筆時点で6.8万回再生を突破し「厳重警戒ｗ」「これからが楽しみですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれたての赤ちゃんと一緒に帰宅→『犬も歓迎してくれる』と思ったら…予想外な『まさかの光景』】

赤ちゃんとワンコの「初めまして」

TikTokアカウント「kojiro0805」に投稿されたのは、豆柴「小次郎」くんと赤ちゃんの初対面の光景です。赤ちゃんを腕に抱いたママがリビングの扉を開けると、ソファの物陰から小次郎くんがお出迎え！駆け寄ってくるかと思いきや警戒した様子で固まっていたそう。

その視線はママではなく抱っこされている赤ちゃんに釘付け。なかなかソファの陰から動くことができず、気にはなるものの一歩踏み出すことをためらっている模様。

元々ビビリさんだという小次郎くん、初めて見る赤ちゃんが怖いのかもしれません…。

ビビりながらもお近づき！

それでも興味があるのでしょう、おそるおそる近づいてお鼻をヒクヒク…。嗅覚が優れている犬は匂いから情報を得ようとします。小次郎くんも赤ちゃんの匂いから必死に情報収集をしている模様。

その場で足を踏み鳴らしクンクンとお顔を前に出す小次郎くん、何だかモジモジしているようにも見えるその姿は微笑ましい限り。

最後は赤ちゃんの手に触れそうなほど近づくことができたとか。これから距離は縮まっていくのでしょうか…！？今後の関係性がとっても楽しみですね♡

この投稿には「いいコンビになりますよ」「一緒に成長していくのが楽しみですね」「かわいい…♡」などのコメントが寄せられています。長男となった小次郎くんのこれからが楽しみで仕方ありませんね。

ドキドキのお散歩デビュー！

別投稿には、小次郎くんのお散歩デビューの光景が紹介されています。初めて外の世界に触れた小次郎くん、どのような反応を見せるかとドキドキでしたが…まさかのママさんの足にしがみついて離れなかったのだとか。

初めての散歩に固まってしまうワンコはいるものですが、ママさんの足に前足を寄せて二足歩行をしてしまう小次郎くんは一枚上手です(笑)子犬のころからビビリさんをいかんなく発揮していたそう。

優しく見守るパパさんとママさんのそばで一生懸命頑張る姿を見せてくれた小次郎くん。成長した今では地面でスリスリしたり拒否柴を発動したりと、自由にお散歩を楽しんでいるそうですよ♡

TikTokアカウント「kojiro0805」には、小次郎くんとご家族のあたたかな日常が投稿されています。赤ちゃんとのこれからを見守りたい方もぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kojiro0805」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております