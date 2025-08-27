IVE・ウォニョン、「ブルガリの顔」になる　新アンバサダー就任発表、9月に東京訪問か

人気ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンがイタリア発の高級ラグジュアリーブランド「BVLGARI（ブルガリ）」のアンバサダーに就任した。

【写真】ウォニョン、美貌際立つ“布少なめ衣装”

ブルガリは8月27日、ウォニョンが新アンバサダーに就任したことを発表し、彼女をモデルとしたブランドイメージ写真を公開した。

公開された写真の中で、シンプルな白のノースリーブトップスに身を包んだウォニョンはブルガリのイヤリングやネックレス、指輪を着用。優雅で清純なビジュアルを堂々と披露し、人々の視線を虜にしている。まるでジュエリーのような輝く美貌が、世界中のファンから爆発的な反応を集めている。

ブルガリはウォニョンのアンバサダー就任に際し、「ウォニョンのストレートで明るいエネルギー、ポジティブなアティチュード、絶えず成長・挑戦し続ける姿勢がブランドDNAとマッチした」と伝えた。ウォニョンも「ブルガリとともに自分の中のポテンシャルを目覚めさせ、より自由で大胆に、自分だけの可能性を広げていきたい。ブルガリとともにする輝かしい旅を期待してほしい」と、アンバサダー活動に対する期待感を伝えた。

ウォニョンはアンバサダー活動の第一歩として、9月中旬より日本・東京の国立新美術館で開催される展示会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」に参加する予定だ。

（写真＝ブルガリ）

なお、ウォニョンが所属するIVEは今月25日に4thミニアルバム『IVE SECRET』をリリースした。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。