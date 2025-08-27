木村拓哉＆工藤静香の次女・Koki,、姉・Cocomi撮影の美貌を披露！ 「ここさんに撮ってもらった」
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは8月26日、自身のInstagramを更新。姉でモデルやフルート奏者として活動するCocomiさんが撮影した写真を公開しました。
【写真】Koki,の「ここさんに撮ってもらった写真」
この投稿には、記事執筆時点の27日現在で3万1000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
リラックスした表情を見せるKoki,さんは「ここさんに撮ってもらった写真」とCocomiさんが撮影したことを明かし、4枚の写真を投稿。カメラを見つめたり流し目をしたり、モデルの時とは違うリラックスした表情を浮かべています。フィルムカメラで撮影したのでしょうか、淡い色調がKoki,さんの美しさを引き立てている印象です。
美ウエストも披露7月31日の投稿でも、Cocomiさんが撮影したソロショットを公開したKoki,さん。丈の短いシャツから引き締まったウエストが見えており、スタイル抜群です。今後の投稿にも期待したいですね。
