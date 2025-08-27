北朝鮮出身、“社会風刺コメディ”の必要性を説いた韓国お笑い界のレジェンドが89歳でこの世去って9年

多くの人々に笑いと勇気を届けた韓国コメディ界のレジェンド、ク・ボンソさんがこの世を去って9年が経った。

ク・ボンソさんは2016年8月27日、老衰のため89歳で逝去した。

故ソ・ヨンチュンさん、故ペ・サムリョンさんとともに“第1世代コメディ三羽ガラス”を形成したク・ボンソさんは、1926年に北朝鮮・平壌（ピョンヤン）で誕生。1945年にキム・ヨンファンが率いた「太平洋歌劇団」に入り、アコーディオン奏者として活動を始めたのが芸能界での第一歩だった。

その後、劇団生活の中でコメディアンとしての道を歩み、1956年の映画『愛情波濤』に出演して本格デビュー。1960年代以降は韓国のコメディ界を牽引し、400本を超える映画、980本以上のラジオ番組に出演するなど圧倒的な活動量を誇った。

（写真提供＝OSEN）ク・ボンソさん

特にMBCの人気番組『笑えば福が来る』では国民的人気を獲得。1963年の第1回青龍映画賞で特別賞（集団演技）を受賞したほか、1987年に文化褒章、1992年に玉冠文化勲章（4等級）、2000年にMBCコメディアン部門名誉の殿堂入り、2006年第13回大韓民国芸能芸術賞・芸能芸術発展賞（演技部門）、2013年には銀冠文化勲章（2等級）を受章するなど、数々の栄誉を手にした。

またク・ボンソさんは、「誤った政治や社会を風刺する真摯なコメディこそ必要」との信念を貫いた人物としても知られる。引退後も「コメディが社会を浄化する役割を果たせなければ、その意味と価値は色あせてしまう」と語り、風刺コメディの衰退を惜しんでいた。

（記事提供＝OSEN）