ばいきんまんへの理解が深すぎる？夫の物騒な発言に「大人の愛なのかも」と7.7万いいね【ママリ】

アニメ＝子どもだけのものではない？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、サメ美(@asagamatakuru__)さんが投稿していた夫の物騒な発言について。『アンパンマン』に登場するキャラ・ばいきんまんを推しているというサメ美さん。夫は、ふとばいきんまんへの疑問を口にするのですが、真顔で話すにはあまりにも物騒な内容でXで話題となりました。愛について考えてしまう、奥が深いエピソードです。

子どもと一緒にアニメを見るうちに親の方がそのアニメやキャラクターにハマることがありますよね。子どもの興味は年齢とともに次々と変化していくものですが、大人がハマるとなかなか沼から抜け出せないのが特徴かもしれません。





サメ美(@asagamatakuru__)さんが推しているのは国民的アニメ「アンパンマン」の敵であるばいきんまん。サメ美さんがばいきんまんを推していると夫がある疑問を投げかけてきたそうなのですが、それがなかなか核心をついたものだったそう。

私がバイキンマンを推してると横で夫が、「バイキンマンってドキンちゃんのことが好きなのに、しょくぱんまんのことを攻撃しないんやな」と言うので「？」となり黙って聞いていたら「しょくぱんまんがいなくなったら嬉しいはずやのにな」とか真顔で言ってて物騒だった。

ドキンちゃんがしょくぱんまんを大好きだというのはみんなが知っていることですよね。ばいきんまんもそれを知っているのに、しょくぱんまんに攻撃を向けているのはあまり見たことがないですよね。真顔で「しょくぱんまんがいなくなったら嬉しいはずなのに」と言う夫にびっくりしつつ、言っていることはその通りにも思えます。ばいきんまんなりに美学があるのかもしれません。



この投稿に「旦那さん、考察が深すぎてちょっと怖いけどわかる ばいきんまん、意外とドキンちゃんの幸せを尊重してる説あるし、あれはあれで“大人の愛”…なのかもしれない😇」というコメントがついていました。これからばいきんまんを見る目がちょっと変わるようなエピソードでしたね。

