カミナリを伴って激しい雨が降るところも 土砂災害などに注意を【これからの天気(27日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
県内全域にカミナリ注意報
新潟市に大雨注意報
村上市に洪水注意報
佐渡市に大雨・強風・波浪注意報
竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。
◆27日(水)これからの天気
いま雨の降っていないところでも、昼過ぎには雨が降り出すでしょう。カミナリを伴って激しい雨が降ることもありそうです。大雨になる可能性もありますので、土砂災害や低い土地の浸水・河川の増水に注意・警戒してください。
◆27日(水)の予想最高気温
29～33℃の予想です。26日(火)より2～4℃低いですが、平年よりは高いところが多いでしょう。
蒸し暑くなりますので熱中症に注意し、こまめな水分補給や適度な塩分補給は続けてください。
