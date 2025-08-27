これからの気象情報です。



◆警報・注意報

県内全域にカミナリ注意報

新潟市に大雨注意報

村上市に洪水注意報

佐渡市に大雨・強風・波浪注意報



竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。



◆27日(水)これからの天気

いま雨の降っていないところでも、昼過ぎには雨が降り出すでしょう。カミナリを伴って激しい雨が降ることもありそうです。大雨になる可能性もありますので、土砂災害や低い土地の浸水・河川の増水に注意・警戒してください。



◆27日(水)の予想最高気温

29～33℃の予想です。26日(火)より2～4℃低いですが、平年よりは高いところが多いでしょう。

蒸し暑くなりますので熱中症に注意し、こまめな水分補給や適度な塩分補給は続けてください。