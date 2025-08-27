モデル中期の小改良 3008との結び付き強化

プジョー308とe-308が、モデル中期のフェイスリフトを受けた。よりシャープなフロントマスクを得ただけでなく、一部のパワートレインもアップデートされている。

【画像】エンジンやバッテリーもアプデ プジョー308とe-308 フェイスリフト前と最新 3008も 全102枚

現行の3代目は2021年に欧州で発売されているが、クロスオーバーの新型3008や5008との結び付きを強めるべく、グリル周りを中心にイメージチェンジ。同時に空力特性を改善し、燃費や電費も向上したという。



プジョー308（フェイスリフト後／欧州仕様）

インテリアの更新は限定的。インフォテインメント・システムとデジタルメーターのグラフィックが、新しくなった程度となる。

パワートレインの改良で訴求力を上昇

複数から選べるパワートレイン展開に変更はないが、訴求力は増している。マイルド・ハイブリッドでは、1.2L 3気筒ガソリンターボエンジンはそのままながら、9ps向上の145psを獲得した。ただし、1.5L 4気筒ディーゼルターボの130psに変わりはない。

プラグイン・ハイブリッドは、1.6L 4気筒ガソリンエンジンに駆動用モーターが組み合わされ、194psを発揮。駆動用バッテリーの容量は17.2kWhで、電気だけで走れる距離は78kmから85kmへ伸ばされた。いずれも、オートマティックが標準となる。



プジョー308（フェイスリフト後／欧州仕様）

バッテリーEVのe-308では、156psの駆動用モーターは変わらずだが、駆動用バッテリーが51kWhから55.4kWhへ増量。空力性能の改善と相乗し、1度の充電で走れる距離は408kmから452kmへ、1割ほど増えている。

e-308は英国の新しいEV補助金対象に

お値段は、最もお手頃なディーゼルターボのハッチバックが、英国では約3万ポンド（約594万円）から。マイルド・ハイブリッドは約3万3000ポンド（約653万円）、プラグイン・ハイブリッドは約3万8000ポンド（約752万円）になる見込み。

他方、e-308は英国政府が新たに施行するEV補助金の対象となる。結果として、3万7000ポンド（約732万円）程度で購入できる見込み。パワートレインを問わず、ステーションワゴンのSWは1250ポンド（約24万円）増しとなる。



プジョー308 SW（フェイスリフト後／欧州仕様）