新潟市内のJAで、新米の検査が27日から始まりました。



新潟市西蒲区のJA新潟かがやきの倉庫に並んだ新米のコメ袋。27日に検査したのは、早生品種の「ゆきん子舞」や酒米の「五百万石」など約33tです。検査員がコメの水分量や色・粒が整っているかなどを調べました。今年は少雨や暑さの影響が心配されたため、農家に水の管理の徹底や追加の穂肥を呼びかけたといいます。



検査の結果、主食用のコメはすべて『一等米』でしたが、「五百万石」は高温の影響がみられ『二等米』でした。



■JA新潟かがやき経営管理委員会 遠藤一雄副会長

「一等米が出て来ているのでひと安心。(消費者には)農家が安心して安定した量を届けられるように理解してほしい。」



こしいぶきやコシヒカリの検査は、9月に始まる予定です。