8月27日 発表

ゲオホールディングスは、9月1日から9月30日までの新規出店情報を公開した。

ゲオグループでは、新たに「セカンドストリート」6店舗、「ゲオモバイル」4店舗、「ラックラック」5店舗、「カプセル楽局」2店舗、「モバゾウ」1店舗の合計18店舗が9月度にオープンする。

ゲオグループは「今後も人々の暮らしに寄り添い、価値ある商品や体験を充実させることで、お客さまにとって豊かで楽しい日常の暮らしの手助けとなるようなサービスを提供していきます。」としている。

9月の新規オープン店舗

ゲオグループ店舗施設数（暫定）

ゲオグループの事業展開とショップについて

【メディア事業】

ゲオ

【メディア事業】

ゲオモバイル

【リユース事業】

セカンドストリート

OKURA（おおくら）

【オフプライス事業】

Luck Rack（ラックラック）

【アミューズメント事業】

ウェアハウス

カプセル楽局

【その他リユース事業】

株式会社rock

農機具買取プレジャー

骨董品買取こたろう

