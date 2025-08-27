ゲオグループ、「セカスト」を含む5業態、合計18店を9月にオープン
8月27日 発表
ゲオホールディングスは、9月1日から9月30日までの新規出店情報を公開した。
ゲオグループでは、新たに「セカンドストリート」6店舗、「ゲオモバイル」4店舗、「ラックラック」5店舗、「カプセル楽局」2店舗、「モバゾウ」1店舗の合計18店舗が9月度にオープンする。
ゲオグループは「今後も人々の暮らしに寄り添い、価値ある商品や体験を充実させることで、お客さまにとって豊かで楽しい日常の暮らしの手助けとなるようなサービスを提供していきます。」としている。
9月の新規オープン店舗
