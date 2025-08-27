「8424円の箱ウニ」食べたい→4日間悩み抜いた会社員に9千いいね！【贅沢の葛藤】が描く人生の豊かさ【ママリ】

8424円の箱ウニを買った会社員、悩み抜いた4日間に9700いいね

ご紹介するのは実家が全焼したサノ🏠(@sano_sano_sano_)さんのエピソードです。欲しいものを見かけた際、「欲しい…けれど高い」と購入を見送った経験がある方もいるのではないでしょうか。しかし諦められず何度も見に行き、悩んだ末に購入したという方もいるかもしれませんね。





投稿者・実家が全焼したサノ🏠さんは、魚屋で箱ウニが売られているのを見かけ、以前その店主に「僕ウニめっちゃ好きなんですよ～」と話したことを思い出したそう。その後の展開に、思わず心が温かくなります。

家の近所の魚屋に箱ウニが売られていました。税込8424円。以前その魚屋に行った際に、店主に「僕ウニめっちゃ好きなんですよ～」と話したことがありました。それからしばらくして箱ウニが置かれたので、もしかしたら僕のために置いてくれたのかもしれないと思いました。とはいえ8424円、簡単に手が伸びる金額ではありません。僕はその日は一旦、家に帰りました。



次の日もウニはありました。その次の日もウニはありました。ペットショップでお気に入りのペットを見に行く感覚で、毎日見に行きました。あわよくば値下がりしていないかな？と思いつつ見に行きましたが、毎日8424円でした。



店主や店員も押し売りしてくることは一切なかったので、やはり僕のために仕入れているわけではないと思いますが、でも毎日ウニを覗きに行っているので、なんとなく店主や店員は「いつ買うんだろうか」みたいな顔をしているような気がしました。



そして4日目の今日、ついにウニを出迎えました。高かったけど、４日悩んだので１日2000円の分割払いだと思うようにしました。ウニを買った時、レジの人と後ろに並んでいたお客さんに、なぜか拍手されました。そして「こんな立派なウニを…すごいねぇ」と褒められました。僕もわけがわからないですけど涙目になって「子どもの頃からの夢だったんです」とか言って、なぜかヒーローインタビューみたいなやり取りを数回しました。これから食べます。

4日悩んでウニを買った際には、レジの方と後ろのお客さんに拍手をされたというサノさん。涙目になって「子どものころからの夢だったんです」と、さながらヒーローインタビューのようだったそうです。じっくりとウニを堪能してほしい！と思わずにはいられませんね。



この投稿には「こりゃヒーローですね。ウニも喜んでると思います」「レジの後ろから拍手を送りたかったです」といったコメントが寄せられていました。「今が旬です」と貼られたシールに背中を押されたのかもしれませんね。



1日2000円の分割払いだと思うようにしたというサノさんの、コツコツと積み上げた大きな幸せにほっこりする、素晴らしい投稿でした。

「初めてつないだ彼女の手が…」高1息子の恋愛話

ご紹介するのは友達の友達(@29327703M)さんが高1の長男から聞いたという甘酸っぱいエピソード。中高生になると子どもによっては好きな人ができ、恋愛をしはじめる子も。親としては成長がうれしい反面、少し心配になることもありますよね。友達の友達さんは長男から思わずキュンとしてしまうような話を聞いたそう。漫画のようなその話とは？

高１長男が友達みんなと祭に行った後、好きな子と2人きりの帰り道に告白したら向こうも「うれしい、私も長男君が好きだった……」って号泣してくれたらしくて初めて繋いだ彼女の手が涙で濡れていたって話を聞いて以来、ずっとビールがレモンサワーの味

高1の長男が聞かせてくれたのは、まさに青春なできごと。みんなでお祭りというシチュエーションも、2人きりの帰り道で好きな子に告白というのも、まるで漫画みたいですよね。わが子からこんな話を聞かされたら告白した方はもちろん、された方の親もキュンとして応援したくなりそうです。



この投稿に「青春漫画すぎます」「親にその話する関係もめちゃくちゃよい」などのコメントがついていました。難しい年ごろですから、好きな人の話ができる親子関係というのは簡単ではないはず。普段からしっかりとコミュニケーションを取れているいい親子関係なのでしょうね。



また「ビール1缶空けられる」「黒霧島がレモンサワーの味」など甘酸っぱいエピソードに夢中な声もたくさんリプライされていました。まるで漫画の中のような甘酸っぱい話に、読んでいる方まで幸せな気持ちになる投稿でしたね。

フライパンを金たわしで磨いた娘に「実はね…」家族の伝え方

ご紹介するのは冴島ｵﾝﾃｨｰﾇ依子(@ontine9neo)さんの幼少期のエピソードです。子どもが間違いをしてしまった時、冷静でいる難しさを感じることはありませんか？頭では「知らなかったことは仕方ない」とわかっていても、つい態度がトゲトゲしてしまうことはあるかと思います。



投稿者・冴島ｵﾝﾃｨｰﾇ依子さんは幼少期、良かれと思ってフライパンを金ダワシで磨き上げ、コーティングをはがしてしまったそう。大切なフライパンならショックを受けるようなできごとですが、冴島さんの家族の反応はとても素敵なものでした。

小さい頃、家族がお出かけしてる間によく母が使ってるフライパンを綺麗にしてあげようと思って一生懸命磨いたのね。

金ダワシで。

コーティングも塗装も綺麗に剥がしてさ。

めちゃくちゃ疲れたけど誇らしい気持ちで帰ってきた家族に「磨いておいたよ！」とエッヘンしたら

みんな「ありがとー！」と喜んでくれて凄く嬉しかった。

それが剥がしちゃいけないコーティングだったことは後日新しいフライパンが来て「洗ってくれる時はスポンジでお願いね😃」と言われた時に悟った。

教えられてないことは急に怒らない。

凄くありがたかったなぁ。

私も気をつけていることの一つ。

スポンジでお願いね、て言われた時に「実はね…」って金ダワシがダメだった理由は教えてもらってるよ！

全部ここに書くわけじゃないけど、私がしてもらって嬉しかったことや勉強になったことが誰かの思い出や困りごとにリンクしたらいいなって思って書いたよ。

金ダワシでフライパンを磨いてしまい、コーティングをはがしてしまった幼少期の冴島さん。ダメになってしまったフライパンを見た母や家族は驚いたはずですが、冴島さんはまだ子どもで、フライパンにコーティングがあることは知りません。家族はそのことに配慮してまずは感謝を伝え、金たわしで磨かない理由が後日にじっくり説明してくれたといいます。冴島さんにとっては大人になっても忘れない、うれしい気遣いだったのですね。



この投稿に「素敵なご家族」「情けないことに、なかなかこういう様にはできないんですよね」などのリプライがついていました。つい感情的になりそうな場面でも、子どもの立場に立って考えられた冴島さんのご家族はすてきですね。そして、子どもが大人になっても忘れないほどの経験になっているという事実は、同じ親として知っておきたいことです。家族の温かい愛情を感じ、心がほっこりするエピソードでしたね。

