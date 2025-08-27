27日の県内は、大気の非常に不安定な状態が続き大雨となるところがある見込みです。気象台は、土砂災害などに注意・警戒を呼びかけています。



県内は、下越を中心に朝からやや強い雨が降っています。このあと、夜のはじめ頃にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、カミナリを伴った激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みです。



◆27日(水)に予想される1時間降水量(多いところ)

中越・下越と佐渡で40mm、上越で30mm



雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は【警報級の大雨】になる可能性があります。

気象台は、中越・下越と佐渡に対して夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。