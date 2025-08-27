子どもの人権に関する相談が9月2日（火）まで全国一斉に強化されています。

これは、学校での いじめや、家族からの虐待などを解決しようと、法務省などが行っているものです。

夏休みが明けて新学期が始まるこの時期は、子ども達へのケアがより大事になるため、9月2日までは相談員を増やして対応しています。

熊本地方法務局 人権擁護課 永峰純子課長「話すだけですっきりすることもあるので、外に はき出すことで悩みを解消してもらいたい」

チャットによる相談窓口「LINEじんけん相談」の平日の受付時間を延長するとともに、いつもは、相談を受け付けていない土曜日・日曜日も応じるということです。

相談にお金はかからず、秘密は守られます。

＜政府広報オンライン＞で窓口が紹介されています。

ここにもあります！相談できる窓口が。「いじめ」しない・させない・見逃さない

強化週間：8月27日（水）～9月2日（火）

電話番号：0120-007-110 ※無料のフリーダイヤル

対応時間：平日 午前8時半～午後7時

土日 午前10時～午後5時