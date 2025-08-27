【Akko：TAC75 HE】 8月27日 発売 価格　　Astrolinkスイッチモデル：11,980円 AstroAimスイッチモデル：8,980円

　キットカットは、Akko製のゲーミングキーボード「TAC75 HE」を本日8月27日に発売する。価格は8,980円より。

　本製品は、磁気式キースイッチを搭載した75%サイズのゲーミングキーボード。十字キーやファンクションキーを備えており、各キーは0.005mm単位でアクチュエーションポイントを調整可能で、最大0.005mmの高精度なラピッドトリガーやSnap Key（SOCD）に対応する。

　カラーはブラックとホワイトの2種。キースイッチは、やや重めで静音性や安定感を重視した「Akko AstroAim」搭載モデル、軽めで音や軽快さを重視した「Akko Astrolink」搭載モデルの2種を用意する。また、ホットスワップに対応しており、GATERONやTTCのキースイッチと組み合わせて使用可能となっている。

カラーはブラックとホワイトの2種

キースイッチはAstroAim、Astrolinkの2種から選べる

