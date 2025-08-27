Akko、磁気スイッチを搭載した75%サイズゲーミングキーボード「TAC75 HE」発売！
【Akko：TAC75 HE】 8月27日 発売 価格 Astrolinkスイッチモデル：11,980円 AstroAimスイッチモデル：8,980円
キットカットは、Akko製のゲーミングキーボード「TAC75 HE」を本日8月27日に発売する。価格は8,980円より。
本製品は、磁気式キースイッチを搭載した75%サイズのゲーミングキーボード。十字キーやファンクションキーを備えており、各キーは0.005mm単位でアクチュエーションポイントを調整可能で、最大0.005mmの高精度なラピッドトリガーやSnap Key（SOCD）に対応する。
カラーはブラックとホワイトの2種。キースイッチは、やや重めで静音性や安定感を重視した「Akko AstroAim」搭載モデル、軽めで音や軽快さを重視した「Akko Astrolink」搭載モデルの2種を用意する。また、ホットスワップに対応しており、GATERONやTTCのキースイッチと組み合わせて使用可能となっている。
