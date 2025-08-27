¡Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Àー¡×¿·±Ç²è²½¡¢¡Ö¥³¥Ö¥é²ñ¡×À½ºî¼Ô¤¬¸ò¾ÄÃæ ¨¡ ±¢ËÅ¤ÈÇË²õ¤È¡¢ÈÈºá¤Î±²´¬¤¯¸½Âå¤ËÁÉ¤ë
¡Ö¥³¥Ö¥é²ñ¡×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥È¥ê¥ª¤¬¡¢1980Ç¯Âå¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Àー¡×¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë´ë²è¤Ç¸ò¾ÄÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥êー¥Á¡õ¥±¥êー¡¦¥Þ¥³ー¥ß¥Ã¥¯¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Àー¡×¤Ï¡¢1982Ç¯¤«¤é1986Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆNBC¤Ç4¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¥êー¥º¡£¼ç¿Í¸ø¤Î·º»ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ê¥¤¥È¤ÏË¡¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¤¿¤á¤ÎºâÃÄ¡ÊFLAG¡Ë¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤òÅëºÜ¤·¤¿²þÂ¤¼Ö¥È¥é¥ó¥¶¥à¤ÎK.I.T.T.¤È¥Ñー¥È¥Êー¤òÁÈ¤ß¡¢Ë¡¤òÄ¶±Û¤·¤¿ÈÈºá¼Ô¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Àー¡×¤ÏÅö»þ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¼Ö¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÀßÄê¤ä¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Û¥Õ¤¬±é¤¸¤¿¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¢¤½¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥È¥ê¥ª¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ïー¥¦¥£¥Ã¥Ä¡¢¥Ø¥¤¥Ç¥ó¡¦¥·¥å¥í¥¹¥Ðー¥°¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Òー¥ë¥É¤ÏµÓËÜ¼¹É®¤Ç¸ò¾Ä½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ïー¥¦¥£¥Ã¥Ä¤È¥·¥å¥í¥¹¥Ðー¥°¤Ï´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ëÊý¸þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·ÀÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢3¿Í¤Ï¼«¿È¤ÎÀ½ºî²ñ¼ÒCounterbalance Entertainment»±²¼¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â·óÇ¤¡£¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¤È¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À87North¤òÄÌ¤·¤Æ¥±¥êー¡¦¥Þ¥³ー¥ß¥Ã¥¯¤È¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥êー¥Á¤â¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¡Ø¥µ¥ó¥¯¥¹¥®¥Ó¥ó¥°¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥²¥¤¥êー¡¦¥Ðー¥Ðー¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥¹¥Èー¥ó¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¡～Îø¤Î¶¯ÅðÂçºîÀï～¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ð¥í¥¦¥º¤È¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ß¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Û¥Õ¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾ðÇ®¤â¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ïー¥¦¥£¥Ã¥Ä¤È¥·¥å¥í¥¹¥Ðー¥°¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ø¥Ï¥í¥ë¥É¡õ¥¯¥Þー¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥Ñ¥¤¥Ñ¥¤¡ª´°·ëÊÔ¡¡²¶¤¿¤Á¤ÎÆ±Áû²ñ¡Ù¡Ê2012¡Ë¤Ç´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Òー¥ë¥É¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥³¥Ö¥é²ñ¡×¤Î¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
²áµî¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò»Â¿·¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥È¥ê¥ª¤Î¼êÏÓ¤È¡¢¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë2¡Ù¡Ê2018¡Ë¡ØMr. ¥Îー¥Ð¥Ç¥£¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥êー¥Á¡õ¥Þ¥³ー¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Àー¡Ù¤¬¸½ÂåÅª¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÀµµÁ¤Îµ³»Î¤¬¡¢±¢ËÅ¤ÈÇË²õ¤È¡¢ÈÈºá¤Î±²´¬¤¯¸½Âå¤ËÁÉ¤ë¡£
Source: