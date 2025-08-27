◆米マイナー３Ａ オクラホマシティー２―４メンフィス（２６日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）

ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２６日（日本時間２７日）、傘下マイナー３Ａのオクラホマシティー・コメッツで本拠地のメンフィス・レッドバーズ戦に先発登板し、３回３分の２で７５球を投げ、５安打３失点、４奪三振２四球で敗戦投手になった。マイナー３度目の登板で初黒星となり、防御率は７・００となった。メジャー昇格へアピールをすることはできなかった。

５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）に入り、メジャー復帰へ向けてリハビリを続けている朗希。この日は中５日で３度目のマイナー登板となった。４番打者以外８人の左打者を並べた打線に対し、初回は先頭から四球、右前安打で無死一、三塁のピンチを迎えると、空振り三振で１アウトは奪ったが、右犠飛で先制点を献上した。

２回は先頭打者に安打を浴びるも無失点で切り抜けると、３回はこの試合唯一の３者凡退。４回は２者連続三振を奪って簡単に２アウトを奪ったが、２死走者なしから９球目を左前安打にされると、そこから２者連続で初球を捉えられて安打を許して１点を失った。さらに２死一、二塁で四球を与えて満塁になったところでマウンドを降りた。最速は４回に計測した９８・８マイル（約１５９・０キロ）で復帰後最速だった。

復帰後初で９７日ぶりの対外試合登板だった１４日（同１５日）のアルバカーキ戦に先発した際には、新球のツーシームやカットボールを試すなどしたが、２回０／３で４１球を投げ６安打３失点。最速は９５・７マイル（約１５４・０キロ）止まりだった。２度目の登板は中５日で２０日（同２１日）の敵地・タコマ戦。出力アップをテーマに臨んだ先発で４回途中６０球で３安打２失点で２三振、最速は９７・８マイル（約１５７・４キロ）をマークした。

ドジャースは山本、大谷、カーショー、スネル、グラスノー、シーハンと先発が６枚そろっていることもあって、ロバーツ監督は朗希にアピールを求めている。レギュラーシーズンは残り約１か月。今季中に復帰できるかは微妙な状況になってきた。