歌手・工藤静香（５５）が創作パスタのレシピを披露した。

２７日までにインスタグラムで「イタリアの方に叱られそうな煮込みパスタ笑 でも 丁度アルデンテに仕上げてうまうまです！笑」と書き出し、「基本ある材料で！ タコ ホタテ ネギ 舞茸 にんにく をオリーブオイルで炒めてチキンブイヨン 醤油（しょうゆ） みりん しんなりしたら水！」と説明。

「水は加減をしながら、パスタの茹（ゆ）で時間に合わせて水がなくなる時間にパスタが茹で上がる感じにします。簡単パスタの出来上がり！」とし、調理の様子や出来上がったパスタを掲載した。

「煮詰めると味は濃くなるので、加減をしながら調整してくださいね！」とアドバイスも。フォロワーは「う、う、うまそぉー」「めっちゃおいしそう」「お腹空いてたまらない！ 和風ｐａｓｔａ最高」「煮込む時の水加減がわからないので、素晴らしすぎます」「お皿どこのですか？」「これってプロ並みですね」「商品化してください」と絶賛していた。

工藤は２０００年１２月に木村拓哉と結婚し、０１年５月に長女のＣｏｃｏｍｉ、０３年２月に次女のＫｏｋｉ，を出産した。ＳＮＳではたびたび私服や衣装、手料理をアップし、反響を呼んでいる。