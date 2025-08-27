彼氏といるより女友達といるほうが楽しいかも！と思う瞬間９パターン
女性にとって大好きな彼氏と過ごす時間は特別なものですが、仲の良い女友達と一緒にいる時間も、それに匹敵するほど楽しかったりもするようです。今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女友達と一緒にいて『彼氏といるより楽しいかも』と思う瞬間９パターン」をご紹介します。
【１】彼氏や昔の恋人についての悪口を好きなだけ話せるとき
「ガールズトークの醍醐味はやっぱりこの話題」（２０代女性）など、元彼やいまの彼氏の悪口を言うのは、ガールズトークの定番のようです。外で吐き出すのが円満な交際の秘訣かもしれないので、女子会には気分よく送り出してあげたほうがよさそうです。
【２】カラオケで「本当に歌いたい歌」を心ゆくまで歌えるとき
「男性の前で歌う曲と、本当に歌いたい曲は違うから」（１０代女性）など、場の空気を読む女性には、男性の前では歌いづらい「好きな歌」があるようです。二人きりのデートでカラオケに行くなら、「本当に好きな歌はどれ？」と一言聞いてみてもよいでしょう。
【３】流行のメイクやファッションについて情報交換できるとき
「本気で役に立つし、女として刺激を受けるから」（２０代女性）など、ファッションについての情報交換は、女性同士のクチコミがもっとも面白いようです。多くの女性にとって普遍的な話題なだけに、社交術のひとつとして役立っている側面もありそうです。
【４】夢の国好きの友達同士で浦安のテーマパークで遊んでいるとき
「男性はそれほどネズミの国が好きじゃないことを、私は知っている」（２０代女性）など、本気で千葉にあるテーマパークを満喫するときは女性同士に限る！ という意見も多いようです。デートで行く場合は、彼女を楽しませることに専念してもよさそうです。
【５】アニメや乙女ゲームなど女子向けの趣味を共有できるとき
「女子だけの世界には、例え彼氏でも踏み込ませない」（２０代女性）など、女性向けの趣味について本音で語れるのは、やはり女性同士ゆえのようです。彼氏としては、そんな彼女の趣味を生暖かく見守ってあげたいものです。
【６】ショッピング中に「それかわいい！」とセンスに共感できたとき
「キャピキャピしながらお互いに褒め合うのが快感」（１０代女性）など、センスの似ている友達とのショッピングは、彼氏とのデートとは違った面白さがあるようです。いつも二人でいるより、彼女が友達と遊ぶ時間を作ってあげると喜ばれそうです。
【７】男性には聞かせられない赤裸々な下ネタトークが盛り上がったとき
「女友達と話す下ネタは強烈すぎて、彼氏には絶対に聞かせられない」（２０代女性）など、女性同士だから語れる下半身トークは、赤裸々だからこそ面白いようです。自分が話のネタになっている可能性はありますが、あまり深く詮索しないほうがよさそうです。
【８】好きな男性芸能人の話題が盛り上がったとき
「彼氏にはアイドル好きを秘密にしてるから、友達と話すとすごい開放感」（２０代女性）など、男性には理解しづらい男性芸能人の話題は、好みが同じ友達と話すことが醍醐味なようです。自分も多少勉強しておくと、彼女との会話が盛り上がりそうです。
【９】恋愛についての本音トークを飽きずに話し続けられるとき
「一晩中話し続けていられる」（１０代女性）など、女性同士だからこそ気兼ねなく語れる本音の恋愛トークは、どれだけ話しても足りない面白さがあるようです。友人と語ったことを彼氏相手に実践することで、女性として成長できるのかもしれません。
ほかにも、「女友達と一緒にいて『彼氏といるより楽しいかも』と思う瞬間」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
