山田優、夫・小栗旬は「タイプじゃなかった」 友達→恋に発展したきっかけ語る
新しい未来のテレビ「ABEMA」は25日、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の最新シリーズ『今日、好きになりました。夏休み編2025』の第5話を放送した。
【写真】ロマンチックなサプライズにうっとりする“おひなさま”
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。旅の最終日にカップルとして成立すればそこで旅は終了。成立しなかった場合は、次の旅を続けるかどうか選ぶことができる。
今シーズンは、オーストラリア最大の観光保養地としても有名なゴールドコーストを舞台に、るい、しゅん、せり、いおう、しおんの男子メンバー5人と、ひなの、ねね、りのん、ゆま、すみれ、ひなの女子メンバー6人が参加。今回は旅の期間が3泊4日で、最終日に女子が告白するルールとなる。また、男子は3日目以降いつでも告白が可能となった。
第4話に続き第5話もモデル・山田優がスタジオに登場し、恋愛見届け人のお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介らとともに現役高校生たちの旅を見守った。3日目の朝を迎え、いおうがひなのを「一緒に筋トレしたいなと思って」と朝デートに誘う。上着を脱ぎタンクトップになったいおうに、スタジオからは「出ました！」「脱ぐんかーい」「ありがとう！」との声が飛ぶ中、いおうはひなのに筋トレをレクチャー。「ありがとう、一緒にさせてくれて。（筋トレを）できてうれしい」とひなのの笑顔を引き出した。そんないおうは「1日目でいきなり想いを伝えすぎちゃって、泣いちゃったじゃん俺。重いなと思って…」と胸の内を明かす。「ひなちゃんに『あなたは体だけじゃなくて心も鍛えなさい』って言われて…」「お互いの事をゆっくり知っていきたい」と前回第4話でひなから言われた言葉を振り返りつつ、ひなのを誘った動機を語ったいおうに、スタジオからは「めっちゃ刺さってるやん」と笑いと驚きの声が上がった。
朝デートの終わり、「今の俺の気持ちはひなのちゃん1人でいきたいなって」「もう一直線で頑張りたい」と“一途”宣言をしたいおうに、後のインタビューでひなのは「本当にひなの事を気になってくれてるんだなって」「おひなナイス！おひなのおかげだと思います」と、ひなのアシストぶりに感謝を込めた。
その後、2組に分かれ、クジラに出会える遊覧船でWデートか、オーストラリア最大級の水族館でのグループデートに出かけることに。Wデートをかけた“女子手押し相撲対決”の結果、勝利したねねとりのんがそろってきんごを指名し、3人で遊覧船デートへ。ほかのメンバーは水族館のグループデートに繰り出した。遊覧船デートでは、時折垣間見えるねねときんごの仲良さげな様子に、りのんが複雑な表情を浮かべつつも、きんごを2ショットに誘う。お互いの事をもっと知りたいと、自作の“花くじ”で会話を展開するりのんの健気な行動に、スタジオメンバーも思わず「かわいい〜！」とキュンとする場面も。
一方、水族館デートではいおうとすみれ、るいとひなのが2ショットに。そこで明かされるそれぞれの想いとは。デートの様子を見守るスタジオでは、井上から「いかがですか？2泊3日、3泊4日で恋をするという高校生たち」と話題を振られた山田が「ちゃんと熟したい」と答え、笑いを誘う。「旦那さんも一目惚れっていうわけではない？」と問われた山田は「全然！全然！」「（夫の小栗旬は）タイプじゃなかったです」と即答し、友達関係から恋に発展したきっかけや結婚願望についても「一緒いて楽で『あっこの人かも』って」「基本、毎回恋愛する人とは結婚っていうのをイメージしながら付き合う」と明かした。
また、水族館デートでは、ひなを2ショットに誘ったせりが「僕はもうひなちゃんに気持ちが固まりました」と想いを告げ、ひなの気持ちを聞きたいと促す。「ひなも今はせりくん1人かなって思ってます」と明かしたひなに、せりは「うれしい」「それが聞きたくてうずうずしてた」と喜びをあらわに。さらに遠距離が不安だと打ち明けたひなに、せりは「会いに行くし、ひなのチェックリストで『毎日電話3時間できますか？』って言ってたじゃん？やります」と宣言したが、ひなは「毎日は嫌」とまさかの“毎日電話3時間”を却下。井上から「お前が言うたんちゃうんかい」とツッコミが飛んだ。
そして、せりは「王子様になるから、会いに行かなきゃいけない」「ひな不安にさせられない」と力強く語ると、ひなを残して“とあるもの”を取りに行く。「ひなちゃんに魔法をかけたくて」というせりのサプライズに、スタジオからは「かわいい」「ロマンチック」との声が上がった。
【写真】ロマンチックなサプライズにうっとりする“おひなさま”
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。旅の最終日にカップルとして成立すればそこで旅は終了。成立しなかった場合は、次の旅を続けるかどうか選ぶことができる。
第4話に続き第5話もモデル・山田優がスタジオに登場し、恋愛見届け人のお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介らとともに現役高校生たちの旅を見守った。3日目の朝を迎え、いおうがひなのを「一緒に筋トレしたいなと思って」と朝デートに誘う。上着を脱ぎタンクトップになったいおうに、スタジオからは「出ました！」「脱ぐんかーい」「ありがとう！」との声が飛ぶ中、いおうはひなのに筋トレをレクチャー。「ありがとう、一緒にさせてくれて。（筋トレを）できてうれしい」とひなのの笑顔を引き出した。そんないおうは「1日目でいきなり想いを伝えすぎちゃって、泣いちゃったじゃん俺。重いなと思って…」と胸の内を明かす。「ひなちゃんに『あなたは体だけじゃなくて心も鍛えなさい』って言われて…」「お互いの事をゆっくり知っていきたい」と前回第4話でひなから言われた言葉を振り返りつつ、ひなのを誘った動機を語ったいおうに、スタジオからは「めっちゃ刺さってるやん」と笑いと驚きの声が上がった。
朝デートの終わり、「今の俺の気持ちはひなのちゃん1人でいきたいなって」「もう一直線で頑張りたい」と“一途”宣言をしたいおうに、後のインタビューでひなのは「本当にひなの事を気になってくれてるんだなって」「おひなナイス！おひなのおかげだと思います」と、ひなのアシストぶりに感謝を込めた。
その後、2組に分かれ、クジラに出会える遊覧船でWデートか、オーストラリア最大級の水族館でのグループデートに出かけることに。Wデートをかけた“女子手押し相撲対決”の結果、勝利したねねとりのんがそろってきんごを指名し、3人で遊覧船デートへ。ほかのメンバーは水族館のグループデートに繰り出した。遊覧船デートでは、時折垣間見えるねねときんごの仲良さげな様子に、りのんが複雑な表情を浮かべつつも、きんごを2ショットに誘う。お互いの事をもっと知りたいと、自作の“花くじ”で会話を展開するりのんの健気な行動に、スタジオメンバーも思わず「かわいい〜！」とキュンとする場面も。
一方、水族館デートではいおうとすみれ、るいとひなのが2ショットに。そこで明かされるそれぞれの想いとは。デートの様子を見守るスタジオでは、井上から「いかがですか？2泊3日、3泊4日で恋をするという高校生たち」と話題を振られた山田が「ちゃんと熟したい」と答え、笑いを誘う。「旦那さんも一目惚れっていうわけではない？」と問われた山田は「全然！全然！」「（夫の小栗旬は）タイプじゃなかったです」と即答し、友達関係から恋に発展したきっかけや結婚願望についても「一緒いて楽で『あっこの人かも』って」「基本、毎回恋愛する人とは結婚っていうのをイメージしながら付き合う」と明かした。
また、水族館デートでは、ひなを2ショットに誘ったせりが「僕はもうひなちゃんに気持ちが固まりました」と想いを告げ、ひなの気持ちを聞きたいと促す。「ひなも今はせりくん1人かなって思ってます」と明かしたひなに、せりは「うれしい」「それが聞きたくてうずうずしてた」と喜びをあらわに。さらに遠距離が不安だと打ち明けたひなに、せりは「会いに行くし、ひなのチェックリストで『毎日電話3時間できますか？』って言ってたじゃん？やります」と宣言したが、ひなは「毎日は嫌」とまさかの“毎日電話3時間”を却下。井上から「お前が言うたんちゃうんかい」とツッコミが飛んだ。
そして、せりは「王子様になるから、会いに行かなきゃいけない」「ひな不安にさせられない」と力強く語ると、ひなを残して“とあるもの”を取りに行く。「ひなちゃんに魔法をかけたくて」というせりのサプライズに、スタジオからは「かわいい」「ロマンチック」との声が上がった。